قائمة المصري - 7 ناشئين ودون حراس الفريق الأول في مواجهة المقاصة.. والعشري سيكون خارج المنطقة الفنية

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 12:12

كتب : أيمن عيد

تدريبات النادي المصري

أعلن نادي المصري بقيادة طارق العشري المدير الفني قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة ضمن مواجهات الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

وقال طارق العشري لـ FIlGoal.com: "حالتى الصحية تحسنت ونتيجة المسحة تحولت إلى سلبية، وأيضا تحول أيمن بسيونى مدرب الحراس وعبد الحميد كامل مخطط الأحمال".

وتابع "مازال عبدالظاهر السقا إيجابى وأتمنى له السلامة والشفاء العاجل كما أتمنى شفاء اللاعبين المصابين، متشوق للعودة للعمل ومقابلة اللاعبين والعمل مجددا".

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وأتم "سأتواجد فى مباراة مصر المقاصة ولكن من خارج المنطقة الفنية، اتحاد الكرة أخطرنى بإيقافى فى هذه المباراة فقط".

ولا يزال هناك 9 حالات إيجابية في صفوف الفريق من ضمنهم رباعي حراسة المرمى، بالإضافة إلى محمود وادي وأحمد شوشه ومحمد جابر وبهاء مجدى وإسلام عطيه.

ومنذ استئناف النشاط الرياضي خاض المصري مباراة واحدة أمام الزمالك انتهت بالخسارة 1-0، وتأجلت مواجهتي الإسماعيلي والاتحاد السكندري بسبب إصابات لاعبي الفريق والجهاز الفني بـ فيروس كورونا.

ويقيم الفريق معسكرا مغلقا بأحد فنادق برج العرب، وذلك استعدادا لخوض المباراة على ملعب برج العرب.

وضمت القائمة 7 لاعبين من صفوف فريق الناشئين لتعويض الغيابات، إذ يتواجد حارسي فريق الشباب بسبب عدم تعافي حراس الفريق الأول من كورونا وهم أحمد مسعود وأحمد عبدالفتاح ومحمد شحاته وعمرو البغدادى.

وضمت القائمة 24 لاعبا هم (لاعب ناشئ):

حراسة المرمى: (حسام عياد) – (إيهاب العايدي)

الدفاع: إسلام أبو سليمة - عمر كمال عبد الواحد - كريم العراقي - محمود حمد – (أحمد يوسف) – (محمد عبد السلام "بندق") – ( محمد عبد الخالق "دقدق")

الوسط: عمرو موسى - فريد شوقي - حجاج عويس - إيزي إيميكا - أحمد ياسر - عبد الناصر دي ماريا - حسن علي - مفتاح طقطق - أحمد عادل "ميسي" - محمد زكريا "شيكا" - أيمن ندا - عبد الرحمن زين – ( زياد فرج)

الهجوم: أوستين أموتو – (محمد الجمل)

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