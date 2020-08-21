تروي ديني: زولا لم يخسر رهانا في واتفورد خلال 18 شهرا

كشف تروي ديني قائد واتفورد الإنجليزي أن جيانفرانكو زولا نجم إيطاليا السابق والمدير الفني السابق للفريق لم يفقد لمسته الجمالية لكرة القدم.

تروي ديني النادي : واتفورد واتفورد

زولا درّب واتفورد بين 2012 و2014 وكشف ديني أن الإيطالي كان يقترح رهانا كل يوم جمعة بتسديد ركلات حرة مقابل 50 جنيها إسترلينيا لأي لاعب يريد مواجهته، مع وجود حارس مرمى في الشباك وتسجيل أكثر منه في خمس محاولات. زولا لم يخسر أي رهان خلال 18 شهرا.

قائد واتفورد قال لإذاعة " talkSPORT": "لقد اعتاد أن يفعل هذا الشيء يوم الجمعة فكان يراهن مع أي لاعب بمبلغ 50 جنيها إسترلينيا إذا عليهم أن يتمكنوا من التغلب عليه أكثر من خمس ركلات حرة، من على بُعد 30 ياردة".

وتابع "لم أر لاعبا يتفوق عليه، كان رائعا في وجود حارس وحائط ويسدد مرة من الأعلى أو الأسفل".

زولا كاد أن يتأهل مع الفريق في تلك الفترة للدوري الإنجليزي لكنه خسر نهائي الملحق أمام كريستال بالاس 1-0 بعد التمديد لشوطين إضافيين.

زولا البالغ 54 عاما سبق له اللعب نابولي وبارما وتشيلسي وعُرف عنه تميزه في تسجيل الركلات الثابتة.

ويمتلك زولا 12 هدفا في الدوري الإنجليزي سجلها من ركلات ثابتة.

وهبط واتفورد إلى الدرجة الأولى الإنجليزية بعد 5 مواسم ضمن الكبار في صراع امتد للجولة الأخيرة مع أستون فيلا.

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