صحيفة يونانية: القبض على هاري ماجواير بعد مشادة مع سائحين إنجليز

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 11:54

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

قبضت الشرطة اليونانية في جزيرة ميكونوس على هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد بعد خلاف مع بضع أصدقائه وسائحين إنجليز. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "بروتو ثيما" اليونانية.

هاري ماجواير

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الصحيفة اليونانية، نشرت مقطع فيديو للاعب أثناء تواجده في الحانة، وأشارت إلى أنه تورط في مشادة مع ساحة إنجليز.

ووفقا لمعلومات وردت للصحيفة، فإن الشرطة تدخلت لإنهاء الخلاف، وحاولت التحكم في قائد مانشستر يونايتد لكنه قاوم السلطات.

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وكنتيجة على مقاومة السلطات اضطرت الشرطة للقبض عليه، كما تم اصطحاب بقية السائحين الإنجليز إلى مقر الشرطة مع ماجواير.

وأشار التقرير إلى أنه تم اصطحاب اللاعب إلى مقر الشرطة بعد تقييده في الساعات الأولى من يوم الجمعة.

قائد مانشستر يونايتد يقضي إجازته بعيدا عن إنجلترا بعد نهاية الموسم الكروي، عقب توديع مانشستر يونايتد بطولة الدوري الأوروبي من نصف النهائي أمام إشبيلية بالخسارة بنتيجة 2-1.

ويخوض مانشستر يونايتد أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن منافسات الجولة الثانية بعد تأجيل مباراته في الجولة الأولى ضد بيرنلي، وتنطلق الجولة الثانية يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل.

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