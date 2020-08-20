أمير مرتضى لـ في الجول: لم يحدث أي شجار في مران الزمالك.. شائعات مُغرضة

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك، وقوع أي شجار بين أي لاعب من صفوف الفريق خلال مران اليوم الخميس.

وخرجت بعض التقارير الصحفية اليوم الخميس لتزعم بوقوع مشاجرة بين فرجاني ساسي وحازم إمام خلال مران الزمالك، وهو ما نفاه أمير مرتضى بشكل قاطع.

وقال أمير مرتضى: "لم يحدث أي شجار في التدريبات بين أي لاعب في صفوف الفريق".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "كل ما يُقال أخبار كاذبة وشائعات مغرضة هدفها إبعاد التركيز عن الفريق".

وتابع "الفريق بالكامل في حالة تركيز كبير من أجل مواجهة الأهلي وهدفنا الفوز في المباراة".

وأشار "دائما ما تخرج تلك الشائعات قبل كل مباراة قمة ويكون الهدف إبعاد التركيز عن الفريق".

وأتم "الكل في حالة تركيز كبيرة من أجل إسعاد الجماهير وتقديم الأداء الطيب".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً ضمن الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

الزمالك في المركز الثاني بـ 39 نقطة من 20 مباراة، بينما الأهلي يحلق بالصدارة بـ 56 نقطة من نفس عدد المباريات.

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