تقرير إسباني: بيل يفتح الباب أمام مغادرته لـ ريال مدريد.. ومورينيو يرغب في ضمه

فتح الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد الباب أمام فكرة مغادرته للقلعة الملكية خلال فترة الانتقالات الحالية، وفقا لتقارير إسبانية.

وكشفت شبكة (cuatro) الإسبانية أن بيل يعرف جيدا أنه لن يحصل على دقائق كثيرة للمشاركة إذا استمر في ريال مدريد، وهو ما جعله يفتح الباب أمام الرحيل.

رحيل بيل قد يكون من بوابة الدوري الإنجليزي، والعودة لفريقه السابق توتنام، وفقا للتقرير الإسباني.

ويرغب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام في التعاقد مع بيل من ريال مدريد.

الأمور واضحة بالنسبة لـ زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الذي لم يعتمد على بيل، والأخير كان قريبا بالفعل في وقت سابق من الرحيل للدوري الصين، قبل أن تفشل الصفقة.

ويمتد عقد بيل مع ريال مدريد لمدة موسمين، ويحصل على راتب يتخطى الـ 15 مليون يورو في السنة، وهو ما يُسبب عائق حقيقي أمام أي فريق يرغب في ضم النجم الويلزي.

صاحب الـ 31 عاما اكتفى بلعب 20 مباراة فقط في كل المسابقات الموسم الماضي بقميص ريال مدريد، وسجل 3 مرات وصنع مرتين.

قبل انضمامه لـ ريال مدريد عام 2013، تلألأ بيل بقميص توتنام خلال أكثر من 5 سنوات.

وظهر بيل في 203 مباراة مع السبيرز ونجح في تسجيل 56 هدفا وصناعة 58.

الويلزي الذي حصد جائزة أفضل لاعب ويلزي 6 مرات، رفع 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب كأس عالم للأندية، مع لقبي دوري إسباني والكأس مرة والسوبر الإسباني مرة والسوبر الأوروبي 3 مرات.

مع توتنام، لم يعرف بيل طعم التتويج بالألقاب سوى مرة واحدة، عندما رفع لقب كأس الرابطة الإنجليزية عام 2008.

فهل يعود جاريث من جديد للعب بقميص توتنام؟ لننتظر ونرى.

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