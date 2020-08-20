صديق نيمار: انتقال ميسي إلى سان جيرمان أسهل من عودة البرازيلي لـ برشلونة

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 17:10

كتب : FilGoal

نيمار مع باريس سان جيرمان ضد لايبزيج

تحدث فاجنر روبيرو الصديق المقرب للبرازيلي نيمار عن مستقبل اللاعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

باريس سان جيرمان

وقال روبيرو لمجلة "Revista Placar" البرازيلية: "كان هناك وقتا كان فيه نيمار حزينا على إصاباته. في ذلك الوقت كان يميل إلى المغادرة، أو العودة إلى برشلونة أو الذهاب إلى ريال مدريد".

وتابع "اليوم يمكنك أن ترى فرحته. لماذا سيغادر باريس سان جيرمان؟ نيمار سعيد وأعتقد أنه سيبقى لمدة عامين آخرين على الأقل في باريس".

أخبار متعلقة
ذا صن: نيمار مهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال سبورت: برشلونة يسعى لضم نيمار مقابل جريزمان والمال حوار – رئيس برشلونة: لدينا 7 تعاقدات منذ يناير.. ولن نضم نيمار إلا في هذه الحالة نيمار: لم أفكر مطلقا في توديع دوري أبطال أوروبا

وأوضح "اليوم بدون شك، سيكون من الأسهل رؤية ميسي ينضم إلى باريس سان جيرمان عن عودة نيمار إلى برشلونة".

وأتم "أريد رؤية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في باريس سان جيرمان، أعني ذلك، لا يمكنك الشك في القوة المالية للنادي في ضم الثنائي".

وكان ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي قد صرّح سابقا عقب الوصول للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا أن يريد بقاء نيمار رفقة مبابي في الفريق مدى الحياة. (طالع التفاصيل)

في المقابل فأن بعض التقارير الصحيفة أشارت لرغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة بعد الخسارة الثقيلة من بايرن ميونيخ 8-2 في دوري الأبطال.

نيمار سيكون أمامه معترك حقيقي أمام بايرن ميونيخ يوم الأحد المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب دا لوش في العاصمة البرتغالية لشبونة.

البرازيلي البالغ 28 عاما شارك في 26 مباراة هذا الموسم سجل 19 هدفا في جميع المسابقات.

طالع أيضا

حقيقة تفاوض محمد شريف مع بيراميدز

تعرف على مواعيد مواجهات المصريين في الدوري الإنجليزي

تعرف على جدول مواجهات الستة الكبار في إنجلترا

نيمار ميسي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
وزير الرياضة يوضح سيناريوهات الحضور الجماهيري في مونديال اليد 2 دقيقة | رياضات أخرى
أمير مرتضى لـ في الجول: لم يحدث أي شجار في مران الزمالك.. شائعات مُغرضة 4 دقيقة | الدوري المصري
كلاكيت ثاني مرة في القمة.. الكرواتي بيبيك حكما لمواجهة الزمالك والأهلي 5 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كونتي: لا نخشى إشبيلية.. التاريخ لا يتذكر سوى المنتصرين فقط 16 دقيقة | أوروبا
تقرير إسباني: بيل يفتح الباب أمام مغادرته لـ ريال مدريد.. ومورينيو يرغب في ضمه 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماركا: فالنسيا يعتمد على 3 أندية أخرى من أجل التعاقد مع رينا 38 دقيقة | أوروبا
لاعب برشلونة السابق: كومان لم يعلمني شيئا.. إخفاقات النادي لا تزعجني ساعة | أوروبا
رئيس اتحاد اليد لـ في الجول: لم نتخذ أي قرار نهائي بشأن الموسم.. أمران يحسمان المصير ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات 4 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك
قد ينال إعجابك