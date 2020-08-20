صديق نيمار: انتقال ميسي إلى سان جيرمان أسهل من عودة البرازيلي لـ برشلونة

تحدث فاجنر روبيرو الصديق المقرب للبرازيلي نيمار عن مستقبل اللاعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال روبيرو لمجلة "Revista Placar" البرازيلية: "كان هناك وقتا كان فيه نيمار حزينا على إصاباته. في ذلك الوقت كان يميل إلى المغادرة، أو العودة إلى برشلونة أو الذهاب إلى ريال مدريد".

وتابع "اليوم يمكنك أن ترى فرحته. لماذا سيغادر باريس سان جيرمان؟ نيمار سعيد وأعتقد أنه سيبقى لمدة عامين آخرين على الأقل في باريس".

وأوضح "اليوم بدون شك، سيكون من الأسهل رؤية ميسي ينضم إلى باريس سان جيرمان عن عودة نيمار إلى برشلونة".

وأتم "أريد رؤية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في باريس سان جيرمان، أعني ذلك، لا يمكنك الشك في القوة المالية للنادي في ضم الثنائي".

وكان ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي قد صرّح سابقا عقب الوصول للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا أن يريد بقاء نيمار رفقة مبابي في الفريق مدى الحياة. (طالع التفاصيل)

في المقابل فأن بعض التقارير الصحيفة أشارت لرغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة بعد الخسارة الثقيلة من بايرن ميونيخ 8-2 في دوري الأبطال.

نيمار سيكون أمامه معترك حقيقي أمام بايرن ميونيخ يوم الأحد المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب دا لوش في العاصمة البرتغالية لشبونة.

البرازيلي البالغ 28 عاما شارك في 26 مباراة هذا الموسم سجل 19 هدفا في جميع المسابقات.

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