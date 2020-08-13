الخليفي: مبابي ونيمار سيبقيان في باريس سان جيرمان مدى الحياة

أشاد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بـ نيمار وكيليان مبابي عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 25 عاما.

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الفريق الباريسي احتفل بذكرى تأسيس النادي الـ 50 بالوصول لأول مرة منذ 1995 للمربع الذهبي للبطولة الأوروبية.

وقال الخليفي عبر إذاعة "راديو مونت كارلو": "نيمار ومبابي من أفضل لاعبي العالم، لكن الفريق بأكمله قدم مباراة كبيرة".

وتابع "نيمار في الأشهر الأخيرة غيّر الفريق، كيليان مبابي ونيمار سيبقيان هنا مدى الحياة".

كما تحدث عن التأهل التاريخي للفريق الباريسي عبر شبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "لحظة مميزة ويوم مميز في تاريخ النادي وأن نفوز بتلك الطريقة أمر رائع جدا، كنا نحتاج لهذا الفوز لتغيير عقلية اللاعبين".

وواصل "الشكر موصول للجميع من لاعبين وطاقم فني، سنحتفل الليلة ثم سنفكر في نصف النهائي".

وأتم "لن نفكر في النهائي سنفكر في نصف النهائي ثم النهائي".

باريس قلب تأخره لفوز في الوقت القاتل على حساب أتالانتا بفضل ثنائية ماركينيوس وتشوبو موتينج.

وينتظر باريس سان جيرمان الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد وريد بول لايبزج في نصف نهائي المسابقة الأوروبية.





























































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