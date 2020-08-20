متى يستعيد الأهلي والزمالك لاعبيهم من إيقاف السوبر

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 16:27

كتب : FilGoal

مشادة بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب نهاية اللقاء في السوبر المصري

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري موعد ثلاث جولات جديدة من مسابقة الدوري. (للتفاصيل)

محمود كهربا

النادي : الأهلي

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك
الأهلي

وبات الجدول المعلن حتى الجولة 25 على أن يتم تنسيق الموافقات الأمنية بالإضافة لانتظار موعد مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا لإعلان الجدول الكامل وفقا لتصريحات حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات.

ويستعرض لكم FilGoal.com موقف ثلاثي القطبين من خوض المباريات المقبلة:

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أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري قرارها في البداية بإيقاف كل من محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك إلى نهاية الموسم، بالإضافة إلى محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات.

بخلاف إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات، وثنائي الأهلي ياسر إبراهيم وجونيور أجايي مباراتين لكل منهما.

وبعد الاستئناف قررت اللجنة تخفيض عقوبة كل من كهربا وإمام عاشور إلى 10 مباريات فقط بدلا من الإيقاف لنهاية الموسم، قبل أن تتوقف المسابقات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبعد العودة لاستئناف المباريات، كم مباراة متبقية؟

غاب كهربا عن خمس مباريات للأهلي حتى الآن وهم أمام الزمالك وسموحة وإنبي والإنتاج الحربي وأسوان ويتبقى له مثلهم.

وبالتالي يغيب كهربا عن مباريات الأهلي المعلنة حتى الآن أمام الزمالك (22 أغسطس) والجونة (26 أغسطس) والمصري (29 أغسطس) ووادي دجلة (4 سبتمبر) وأخر المباريات المعلن موعدها حرس الحدود (7 سبتمبر).

وعقب مواجهة الأهلي وحرس الحدود يصبح كهربا لائقا للمشاركة في المباريات مع الفريق من المباراة التي تليها والتي لم يعلن عن موعدها حتى الآن، لكن وفقا لترتيب جدول الدوري سيواجه الأهلي فريق الإسماعيلي.

وبذلك يتمكن كهربا من المشاركة مع الأهلي على الأقل في ثلاث مباريات قبل مواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك:

لعب الزمالك منذ إيقافات السوبر 5 مباريات أيضا، أي أن المتبقي لشيكابالا 3 مباريات فقط بينما 5 مباريات أخرى لإمام عاشور.

ويغيب شيكابالا عن مواجهات الأهلي (22 أغسطس) والمقاولون العرب (27 أغسطس) وإنبي (30 أغسطس).

ويصبح شيكابالا لائقا للمشاركة في المباريات مع الزمالك بداية من مواجهة بيراميدز يوم 3 سبتمبر المقبل.

أما إمام عاشور فبجانب المباريات التي يغيب عنها شيكابالا سيغيب عن مباراتي بيراميدز وطلائع الجيش.

ويصبح إمام عاشور لائقا للمشاركة في المباريات عقب مواجهة طلائع الجيش يوم 6 سبتمبر، وستكون المباراة الأولى وفقا لترتيب الجدول، هي مواجهة سموحة.

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