رسميا - اتحاد الكرة يعلن 3 جولات جديدة في الدوري.. الأهلي أمام المصري والزمالك ضد بيراميدز

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 16:27

كتب : عاطف شادي

شعار الدوري المصري 2019/2020

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد ثلاث جولات جديدة من مسابقة الدوري.

وكشفت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن موعد مباريات الجولات 23 و24 و25 من المسابقة.

وتنتهي تلك المباريات يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل على أن يتم الإعلان عن جولات جديدة وقتها.

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وأوضح حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات أن جدول الدوري جاهز بالكامل لكن تم الاكتفاء بإعلان ثلاث جولات فقط لعدم معرفة المواعيد النهائية لارتباطات الأهلي والزمالك الإفريقية.

وأضاف الزناتي أن الظروف الاستثنائية التي تعرض لها فريق المصري بسبب فيروس كورونا تسببت في تأجيل 3 مباريات للفريق البورسعيدي، وهو ما يجعل اتحاد الكرة في حاجة مجددا للحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بالمواعيد الجديدة له.

وجاءت المباريات كالآتي:

الجولة 23:

السبت 29 أغسطس:

الإنتاج الحربي × طلائع الجيش (3:30 مساء)

أسوان × بيراميدز (6:00 مساء)

المصري × الأهلي (8:30 مساء)

الأحد 30 أغسطس:

وادي دجلة × نادي مصر (3:30 مساء)

سموحة × طنطا (6:00 مساء)

الجونة × المقاولون العرب (6:00 مساء)

الزمالك × إنبي (8:30 مساء)

الإثنين 31 أغسطس:

حرس الحدود × مصر للمقاصة (5:00 مساء)

الإسماعيلي × الاتحاد السكندري (8:00 مساء)

الجولة 24:

الأربعاء 2 سبتمبر:

طلائع الجيش × أسوان (3:30 مساء)

إنبي × الجونة (6:00 مساء)

سموحة × الإنتاج الحربي (3:30 مساء)

الخميس 3 سبتمبر:

طنطا × الاتحاد (3:30 مساء)

نادي مصر × حرس الحدود (6:00 مساء)

المقاولون العرب × المصري (8:30 مساء)

بيراميدز × الزمالك (8:30 مساء)

الجمعة 4 سبتمبر

مصر للمقاصة × الإسماعيلي (5:00 مساء)

الأهلي × وادي دجلة (8:00 مساء)

الجولة 25:

السبت 5 سبتمبر:

أسوان × سموحة (6:00 مساء)

الأحد 6 سبتمبر:

الإنتاج الحربي × طنطا (3:30 مساء)

الجونة × بيراميدز (6:00 مساء)

المصري × إنبي (6:00 مساء)

الزمالك × طلائع الجيش (8:30 مساء)

الإثنين 7 سبتمبر:

الاتحاد × مصر للمقاصة (3:30 مساء)

وادي دجلة × المقاولون العرب (6:00 مساء)

الإسماعيلي × نادي مصر (6:00 مساء)

حرس الحدود × الأهلي (8:30 مساء)

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