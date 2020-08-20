ذا أثليتك: أحد أفراد عائلة جلايزر وراء تعطل صفقة انضمام سانشو ليونايتد

تسبب جويل جلايزر أحد أفراد العائلة المالكة لنادي مانشستر يونايتد وصاحب النسبة الأكبر من الأسهم وعضو مجلس الإدارة في توقف سعي الفريق لضم جايدون سانشو جناح بوروسيا دورتموند خلال السوق الصيفية وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "ّذا أثليتك".

وقال التقرير إن جويل الذي يمتلك النسبة الأكبر من أسهم النادي وعضو الإدارة رفض دفع مبلغ 120 مليون يورو مقابل خدمات الجناح الإنجليزي صاحب الـ20 عاما.

وأوضح التقرير أن جويل يرعى انتباها كبيرا لما يصرفه النادي ويشعر بالتردد إزاء صرف مبلغ 120 مليون يورو بجانب التكاليف الإضافية مثل راتب اللاعب والعمولات التي ستكون كبيرة أيضا.

على الجانب الآخر، يظن مسؤولين داخل النادي الإنجليزي أن تلك النظرة ليست عميقة بما يكفي ولم تدرس الموقف بشكل كامل، بل وضد إنتاج الفريق.

وواصل التقرير: "مسؤولو النادي يعتقدون أن اللاعب يساوي 120 مليون يورو بالفعل، حتى في الوقت الحالي في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك نظرا لإمكانية قيادة اللاعب لعقد من النجاحات مع الفريق".

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي النادي يرون أنه في لعبة كرة القدم فقيمة سانشو ستستمر لسنوات عديدة وترتفع وحتى أن سعره سيزيد إن كرر نفس مستواه مع دورتموند في أولد ترافورد.

وألمح التقرير أنه رغم معارضة جويل والتدقيق في حجم المصروفات، فإن النادي مستعد لصرف الكثير من المال لتدعيم صفوف الفريق هذا الصيف وتقويته للمنافسة على الألقاب.

ودخل مانشستر يونايتد في مفاوضات لضم سانشو من دورتموند خلال الفترة الماضية، إلا أن فريقه الألماني حدد سعره بـ120 مليون يورو وأنه لن يرحل إلا في حالة دفع ذلك المبلغ، كما رفض أن يُدفع على شكل أقساط لخمس سنوات.

وكانت تقارير صحفية قد أرجعت سبب تعطل الصفقة وعدم إتمامها، إلى إد وودوارد نائب المدير التنفيذي مع مات جادج رئيس قسم تطوير الشركات في النادي خاصة وأن المفاوضات تتم عبر وسطاء وليس إدارة الناديين مباشرة.

الإنجليزي صاحب الـ 20 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية واتفورد، قبل أن ينتقل للفريق ب لـ مانشستر سيتي.

مع سيتي، لم يُسجل سانشو أي حضور مع الفريق الأول ولكنه شارك في 22 مباراة مع فريق تحت 18 عاما ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 6، كما شارك في 7 مباريات مع فريق تحت 23 عاما وسجل 3 أهداف وصنع مرتين.

وقرر سانشو الرحيل من مانشستر سيتي إلى بوروسيا دورتموند في 2017.

الموسم الماضي، سجل سانشو 20 هدفا وصنع مثلهم خلال مشاركته في 44 مباراة في كل المسابقات مع دورتموند.

وظهر سانشو 99 مرة بقميص الفريق الأول لـ دورتموند منذ 2017 وحتى 2020 ونجح في تسجيل 34 هدفا وصناعة 43.

سانشو كان عضوا فعالا مع منتخب إنجلترا تحت 17 عاما الذي تُوج بلقب كأس العالم.

وعلى مستوى المنتخب الأول، كتب سانشو ظهوره الأول في مجموعات دوري الأمم الأوروبية عام 2018.

ولعب سانشو 11 مباراة بقميص إنجلترا، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 4.

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