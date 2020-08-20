محمد سند: يمكننا أن نكون فريق الأحلام الآن.. عام 2021 قد يصبح عام كرة اليد في مصر

يرى محمد سند جناح منتخب مصر ونادي نيم الفرنسي أن منتخب بلاده هو فريق الأحلام الآن، وعام 2021 قد يصبح عام كرة اليد في مصر.

تستضيف مصر بطولة العالم لرجال كرة اليد في يناير، كما تشارك في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف القادم.

وتحدث سند في حوار مطول نقله الموقع الرسمي لبطولة العالم من موقع Olympic Channel.

ولم تكن بداية محمد سند مع كرة اليد إذا تنقل بين ملاعب الاسكواش وكرة السلة لإيجاد رياضته المفضلة.

وفي عام 2001 عندما أكمل 10 سنوات من عمره، كان شاهدا على إنجاز منتخب مصر لكرة اليد وتحقيق المركز الرابع ببطولة العالم كأول فريق غير أوروبي يصل للمربع الذهبي.

كانت تلك البطولة سببا في تغير وجهة محمد سند إلى ملاعب كرة اليد إلى أن أصبح أحد الأعمدة الرئيسية داخل الفريق.

ويرى محمد سند أن منتخب بلاده الحالي قادر على الصعود لمنصات التتويج في بطولة العالم وأولمبياد طوكيو.

وقال سند في حوار مع موقع Olympic Channel"أحلم بتحقيق ثنائية تاريخية مع مصر في عام 2021".

وأضاف "حلمي هو التتويج بميدالية أولمبية وأخرى في بطولة العالم، يمكننا تحقيق ذلك فمستوى الفريق رائع ولدينا مدرب قدير".

وتابع سند "نحن قادرون على تخطي فريق الأحلام المصري بالحصول على الميدالية، وبعدها يمكننا القول أننا فريق الأحلام الآن".

وعن سر تفوق مصر في كرة اليد في الفترة الأخيرة أوضح سند "بسبب تغيير عقلية اللاعبين، ففي السابق عندما نلعب أمام فرنسا كنا نخسر بفارق 10 أهداف بالتأكيد".

وكشف سند "التفكير بتلك العقلية يسبب لك الإحباط ولا يأخذك لما تريد تحقيقه".

وشدد "أما الآن فترى الجميع يؤمن في قدراتك وأنه يمكن للمنتخب الفوز ونذهب إلى هناك ونفعل ذلك بالفعل".

وأوضح نجم المنتخب المصري "بالطبع الفرق الأوروبية هي الأفضل في العالم وهي قوية جدا وليس من السهل التغلب عليها، لكن يمكننا فعل ذلك".

وواصل "هذا ما نبنيه ونحاول أن نثبت للعالم أننا قادمون، نحن قادمون للقيام بشيء كبير".

ونجح منتخب مصر تحت 19 عاما من تحقيق لقب بطولة العالم العام الماضي كأول منتخب غير أوروبي يفعلها.

وقال سند: "نحن نبني جيلا قويا حقا، مزيج جيد من الأجيال يجعل مستقبل كرة اليد في مصر رائعا".

وكشف سند "الموسم المقبل سيكون أحد أكبر المواسم في مسيرتي، لعب بطولة العالم في بلدي والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية".

وأتم تصريحاته "أتمنى ألا نحقق أقل من ميدالية في البطولتين، قد يصبح عام 2021 عام كرة اليد المصرية".

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