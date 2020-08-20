محمد سند: يمكننا أن نكون فريق الأحلام الآن.. عام 2021 قد يصبح عام كرة اليد في مصر

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 15:25

كتب : FilGoal

محمد سند

يرى محمد سند جناح منتخب مصر ونادي نيم الفرنسي أن منتخب بلاده هو فريق الأحلام الآن، وعام 2021 قد يصبح عام كرة اليد في مصر.

تستضيف مصر بطولة العالم لرجال كرة اليد في يناير، كما تشارك في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف القادم.

وتحدث سند في حوار مطول نقله الموقع الرسمي لبطولة العالم من موقع Olympic Channel.

أخبار متعلقة
كرة يد - الأهرامات تستقبل قرعة بطولة العالم 2021 كرة يد - محمود فايز ينتقل من الأهلي إلى الشارقة كرة يد - الزمالك يتمم اتفاقه مع مصطفى بشير كرة يد - مدرب الأهلي: رحيل ثنائي الفريق.. ونسعى للمنافسة على كل البطولات

ولم تكن بداية محمد سند مع كرة اليد إذا تنقل بين ملاعب الاسكواش وكرة السلة لإيجاد رياضته المفضلة.

وفي عام 2001 عندما أكمل 10 سنوات من عمره، كان شاهدا على إنجاز منتخب مصر لكرة اليد وتحقيق المركز الرابع ببطولة العالم كأول فريق غير أوروبي يصل للمربع الذهبي.

كانت تلك البطولة سببا في تغير وجهة محمد سند إلى ملاعب كرة اليد إلى أن أصبح أحد الأعمدة الرئيسية داخل الفريق.

ويرى محمد سند أن منتخب بلاده الحالي قادر على الصعود لمنصات التتويج في بطولة العالم وأولمبياد طوكيو.

وقال سند في حوار مع موقع Olympic Channel"أحلم بتحقيق ثنائية تاريخية مع مصر في عام 2021".

وأضاف "حلمي هو التتويج بميدالية أولمبية وأخرى في بطولة العالم، يمكننا تحقيق ذلك فمستوى الفريق رائع ولدينا مدرب قدير".

وتابع سند "نحن قادرون على تخطي فريق الأحلام المصري بالحصول على الميدالية، وبعدها يمكننا القول أننا فريق الأحلام الآن".

وعن سر تفوق مصر في كرة اليد في الفترة الأخيرة أوضح سند "بسبب تغيير عقلية اللاعبين، ففي السابق عندما نلعب أمام فرنسا كنا نخسر بفارق 10 أهداف بالتأكيد".

وكشف سند "التفكير بتلك العقلية يسبب لك الإحباط ولا يأخذك لما تريد تحقيقه".

وشدد "أما الآن فترى الجميع يؤمن في قدراتك وأنه يمكن للمنتخب الفوز ونذهب إلى هناك ونفعل ذلك بالفعل".

وأوضح نجم المنتخب المصري "بالطبع الفرق الأوروبية هي الأفضل في العالم وهي قوية جدا وليس من السهل التغلب عليها، لكن يمكننا فعل ذلك".

وواصل "هذا ما نبنيه ونحاول أن نثبت للعالم أننا قادمون، نحن قادمون للقيام بشيء كبير".

ونجح منتخب مصر تحت 19 عاما من تحقيق لقب بطولة العالم العام الماضي كأول منتخب غير أوروبي يفعلها.

وقال سند: "نحن نبني جيلا قويا حقا، مزيج جيد من الأجيال يجعل مستقبل كرة اليد في مصر رائعا".

وكشف سند "الموسم المقبل سيكون أحد أكبر المواسم في مسيرتي، لعب بطولة العالم في بلدي والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية".

وأتم تصريحاته "أتمنى ألا نحقق أقل من ميدالية في البطولتين، قد يصبح عام 2021 عام كرة اليد المصرية".

طالع أيضا

حقيقة تفاوض محمد شريف مع بيراميدز

تعرف على مواعيد مواجهات المصريين في الدوري الإنجليزي

تعرف على جدول مواجهات الستة الكبار في إنجلترا

كرة يد بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 محمد سند
نرشح لكم
أخر الأخبار
عبد الحفيظ: متولي يغادر المستشفى الجمعة بعد جراحة الصليبي الناجحة 14 دقيقة | الدوري المصري
محمد سند: يمكننا أن نكون فريق الأحلام الآن.. عام 2021 قد يصبح عام كرة اليد في مصر 42 دقيقة | رياضات أخرى
في القمة - حلمي لـ في الجول: كنت لاحتاج تقنية الفيديو في هدف حسن شحاتة.. ومرتين كمدرب 48 دقيقة | الدوري المصري
جنابري: سنقدم كل شيء أمام سان جيرمان للتتويج باللقب وإكمال الثلاثية ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: ميسي يقطع إجازته للاجتماع مع رونالد كومان ساعة | أوروبا
في القمة - عرابي لـ في الجول: حكم الفيديو كان سيحتسب هدف ميهوب ونتوج بالدوري ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – جيرالدو في قائمة الأهلي للقمة.. واستبعاد الشيخ ساعة | الدوري المصري
إنريكي: سأختار نفس القائمة لو كان اليورو غدا.. وبرشلونة سيعود للألقاب لكن لا أعرف متى ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات 4 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك
قد ينال إعجابك