توتوسبورت: ميلان يوقف مفاوضاته مع توتنام بشأن أورييه

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 14:10

كتب : FilGoal

سيرج أورييه

أوقف ميلان مفاوضاته مع توتنام بشأن ضم الظهير الأيمن الإيفواري سيرج أورييه.

ووفقا لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية فأن ميلان كان مهتما بضم اللاعب لكن المفاوضات توقفت بسبب مطالب الفريق اللندني.

ويسعى توتنام لبيع الإيفواري (27 عاما) مقابل 23 مليون يورو، بعدما خاض الموسم الماضي 33 مباراة في الدوري الإنجليزي.

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وانضم أورييه لصفوف الديوك اللندنية قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2017 مقابل 25 مليون يورو وينتهي تعاقده في صيف 2022.

التقرير أضاف أن ميلان حوّل أنظاره صوب الهولند دينزل ديمفريس لاعب إيندهوفن الهولندي.

ويطلب الفريق الهولندي 18 مليون يورو للتخلي عنده قائده، وهو ما يتناسب مع الروسونيري.

وارتبط اسم ميلان أيضا في الساعات الأخيرة بالأوروجوياني ماتياس فينا ظهير ناسيونال الأوروجوياني.

ويسعى ميلان لبيع دافيدي كالابريا مقابل 15 مليون يورو لإفساح المجال لضم ظهير أيمن جديد، ويعد إشبيلية وريال بيتيس الأقرب لضمه.

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