السلحدار: تغييرات منتظرة أمام حرس الحدود.. سيلعب من يعرف قدر الإسماعيلي

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 13:56

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

أوضح أدهم السلحدار المدرب العام لنادي الإسماعيلي أن الجهاز الفني بقيادة ديديه جوميز سيُجري تغييرات في تشكيل الفريق بمواجهة حرس الحدود.

وقال السلحدار لـ FilGoal.com: "جوميز اجتمع مع اللاعبين قبل المران الصباحى اليوم، وتم استعراض الأخطاء التى وقع فيها الفريق وساهمت فى سوء الأداء".

واختتم الإسماعيلي مواجهات الجولة الـ 20 بلقاء وادي دجلة والذي انتهى بالتعادل 1-1 بين الفريقين. (طالع التفاصيل)

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وتابع "هناك مجموعة من اللاعبين لم تؤد بالروح المطلوبة خلال اللقاء، من المتوقع أن تحدث تغييرات فى تشكيل الفريق خلال لقاء حرس الحدود".

وأشار "سيتواجد فى التشكيل الأساسى الأفضل خلال التدريبات والذى يلعب بحماس وقوة ويعلم قدر الإسماعيلي".

وأتم "سنواجه مشكلة ضغط المباريات وتتابعها فى الوقت الحالى مما يحتاج جهدا أكبر من الكل وأن يكون جميع اللاعبين على أتم استعداد للمشاركة فى المباريات".

الإسماعيلي تقدم للمركز التاسع، بـ 23 نقطة ولديه مباراة مؤجلة مع المصري البورسعيدي.

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