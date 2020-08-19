كعب عرفات يحفظ سجل بابافاسيليو.. دجلة يعود بنقطة من الإسماعيلية

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 21:58

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الزمالك

حفظ حسام عرفات بهدف رائع سجله بالكعب، سجل مدربه نيكوديموس بابافاسيليو خاليا من الهزائم في الدوري المصري.

وادي دجلة عاد بتعادل هام من الإسماعيلي في ختام الجولة 20 من الدوري المصري، حيث تقدم أحمد مدبولي لفريق المدرب ديدييه جوميز، قبل أن يتعادل عرفات بهدف رائع لوادي دجلة.

وادي دجلة سيطر مع بداية المباراة، ولكن خطورته لم تظهر إلا في الدقيقة 28 حينما مرر محمد هلال بينية رائعة وضعت المهاجم الشاب المولود في 2003 أحمد شريف في انفراد بمرمى الدراويش، إلا أنه سدد فوق العارضة.

أخبار متعلقة
هُمام طارق: قد أغيب عن مباراتين مع الإسماعيلي.. وتدربت مع القوة الجوية العراقي قائمة الإسماعيلي - 20 لاعبا استعدادا لدجلة وغياب باهر وصادق طبيب الإسماعيلي يوضح سبب غياب باهر وصادق ودونجا عن لقاء وادي دجلة

شريف أهدر كرة أخرى بعد عرضية من حسام عرفات فشل في متابعتها.

ومع انطلاق الشوط الثاني، مرر مدحت فقوسة بينية رائعة وضعت أحمد مدبولي في وضع انفراد مع محمد عبد المنصف ليسجل الأول في الدقيقة 55.

ولكن في الدقيقة 64، مرر إيزاكو ياكوبو عرضية قابلها عرفات بكعبه معلنا التعادل للغزلان.

الإسماعيلي تقدم للمركز التاسع، بـ 23 نقطة، أما وادي دجلة الذي لم يخسر مدربه أي من مبارياته الثلاثة فصار في المركز الـ 14 بـ 19 نقطة، ودفع طلائع الجيش لمثلث الهبوط.

اقرأ أيضا

الزمالك يحصل على حٌكم بحق رعاية نجمه السابق

وليد صلاح الدين: تمنيت VAR في دربي 92

دونجا: حكم الفيديو لم يكن سيحتسب ركلة جزاء في 2003

الإسماعيلي وادي دجلة في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
المقاصة: الحديث حول رحيل إيهاب جلال لا ينتهي.. ولم نحصل على عرض رسمي لـ محمد إبراهيم 11 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى منصور للاعبي الزمالك: سنلعب القمة حتى لا يقولون إننا نخشى الأهلي 25 دقيقة | الدوري المصري
ميدو يحكي قصة تحويله لـ محمود علاء من الأهلي لـ الزمالك 29 دقيقة | الدوري المصري
خالد جلال: كاميرات VAR لم تكن كافية ضد أسوان.. والكل كان يعرف أن كارتيرون سيلعب بالناشئين 36 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يكشف سبب تعطل تقنية الفيديو في الدوري.. والتحرك لحل المشكلة 49 دقيقة | الدوري المصري
ليلة الأبطال - جونينيو: كان يجب أن نستغل الفرص ونسجل هدفين في بايرن 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مهاجم ليون: لا أعتقد أن بايرن غير قابل للهزيمة.. كان يجب أن نلعب بشكل أفضل ساعة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال - فينجر: باريس سيسجل أهدافا في بايرن وأتوقع المزيد من التألق لـ جنابري ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات 4 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك
قد ينال إعجابك