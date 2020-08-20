الرجاء يطمئن جماهيره بعد إصابة بدر بانون المرعبة "سيظل تحت مراقبة الطاقم الطبي"

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 12:41

كتب : FilGoal

بدر بانون - الرجاء

طمأن نادي الرجاء المغربي جماهيره على بدر بانون لاعب الفريق بعد إصابته المرعبة في الرأس بالدوري.

وتغلب الرجاء على الفتح الرباطي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري المغربي.

وتعرض بدر بانون لإصابة قوية في الرأس بدقائق المباراة الاخيرة أفقدته الوعي لفترة قبل أن يخرج من الملعب.

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وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء: "نطمئن الجمهور الكريم على الوضعية الصحية للاعبه بدر بانون الذي سيظل تحت مراقبة الطاقم الطبي خلال الأيام المقبلة".

وحافظ الرجاء على صدارة الدوري المغربي برصيد 45 نقطة من 22 مباراة وبفارق خمس نقاط عن الوداد صاحب المركز الثاني، وللوداد مباراة متبقية.

ويستعد الرجاء من خلال مسابقة الدوري لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الأسبوع الأخير من سبتمبر أمام الزمالك.

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