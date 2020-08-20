مران الأهلي - محاضرة مطولة من فايلر قبل القمة.. وحضور الخطيب

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 11:30

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي الخميس 20 أغسطس

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الخميس استعدادا لمواجهة القمة أمام الزمالك في الدوري.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري.

وتابع الخطيب المران بالكامل للاطمئنان على أحوال الفريق ودعم الجهاز الفني واللاعبي لمواصلة الانتصارات في المسابقة.

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وعقد الخطيب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وريني فايلر المدير الفني للاطمئنان على أحوال الفريق.

ومن جانبه تحدث فايلر مع اللاعبين في محاضرة مطولة قبل انطلاق المران استعدادا لمواجهة الزمالك.

وشرح فايلر للاعبين دور كل منهم لتنفيذ بعض الجمل الخططية قبل التنفيذ بشكل عملي في المران.

وشدد فايلر على ضرورة مواصلة الانتصارات في المرحلة المقبلة لحسم بطولة الدوري بشكل رسمي.

وركز المران على الجانب الخططي في تقسيمة بطولة الملعب بمشاركة حارسين مرمى.

وخاض محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ثلاث حراسة المرمى تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

واشتمل مران حراس المرمى فقرة تصويبات والتدريب على الكرات العرضية.

وخضع الأنجولي جيرالدو لجلسة في الجيم على هامش مران الفريق استكمالا لبرنامجه التأهيلي.

واشتكى جيرالدو من إصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.

كما أجرى فريق الأهلي مسحة طبية صباح اليوم الخميس عقب نهاية المران استعدادات لمواجهة الزمالك.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة من 21 جولة بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

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