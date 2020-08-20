أحمد جعفر: رفضت الانتقال إلى الأهلي بضعف راتبي في الزمالك

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 11:13

كتب : FilGoal

أحمد جعفر لاعب الزمالك

كشف أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق عن رفضه لعرض سابق من الأهلي مقابل الانتقال بضعف راتبه مع فريقه.

وقال جعفر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "عرض الأهلي ضمي مقابل ضعف راتبي مع الزمالك ولكني رفضت".

وأوضح "تفاوض معي مجدي طلبة وقتها بعد انتهاء تعاقدي مع الزمالك وقت ولاية حسام البدري".

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وكشف "حضرت الجماهير إلى النادي وطالبتني بالتجديد ولم أفكر كثيرا وجددت للزمالك".

وعن الفارق المادي قال: "عرض الأهلي كان أكبر بكثير وحمادة أنور يشهد على ما أقوله، لكني فضلت الزمالك".

وبالحديث عن سبب اختياره الزمالك أوضح "كنت أشهد فترة جيدة مع الفريق ورفضت أن أرحل ولا أوفق في الأهلي فأخسر مستواي والجماهير وكل شئ".

وأتم تصريحاته "كنت أعلم وقتها أن صبري رحيل قد وقع بالفعل لصالح الأهلي لكني رفضت وفضلت البقاء في الزمالك".

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