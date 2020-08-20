تعرف على مواعيد مواجهات المصريين في الدوري الإنجليزي

6 مواجهات مصرية مصرية سيشهدها الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد لتواجد 4 محترفين مصريين في المسابقة، بينهم ثنائي يلعب في فريق واحد.

محمد صلاح حامل لقب البطولة، ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي لاعبا أستون فيلا وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون، وهم الرباعي المصري الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد النني لاعب أرسنال الذي لعب الموسم الماضي معارا إلى بشكتاش ربما يعود لناديه في وقت لاحق.

ويستعرض FilGoal.com مواعيد المواجهات المصرية بالدوري الإنجليزي في موسمه الجديد.

أستون فيلا ضد ليفربول على ملعب فيلا بارك.. 3 أكتوبر

وست بروميتش ضد أستون فيلا على ملعب هاوثورنس.. 19 ديسمبر

ليفربول ضد وست بروميتش على ملعب أنفيلد.. 26 ديسمبر

ليفربول ضد أستون فيلا على ملعب أنفليد.. 10 أبريل

أستون فيلا أمام وست بروميتش على ملعب فيلا بارك.. 24 أبريل

وست بروميتش أمام ليفربول على ملعب هاوثورنس.. 11 مايو

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