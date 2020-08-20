سلبية مسحة أسوان وإنبي استعدادا لمواجهة المقاولون والإنتاج الحربي

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 10:57

كتب : FilGoal

أسوان

أعلن ناديا أسوان وإنبي عن سلبية المسحة الطبية الخاصة بهم قبل انطلاق مباريات الجولة 21 من الدوري المصري.

وكشف نادي أسوان عن اخطاره بسلبية مسحة جميع أعضاء الفريق من لاعبي وجهاز فني وإداري وطبي قبل مواجهة المقاولون العرب.

ويلعب أسوان أمام المقاولون العرب غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري.

أخبار متعلقة
رسميا - اتحاد الكرة يعلن 3 جولات جديدة في الدوري.. الأهلي أمام المصري والزمالك ضد بيراميدز مصيلحي: لو تعرّض أي نادٍ آخر لما مر به المصري فأعتقد أن الدوري كان سيُلغى انتهت في الدوري - اعتبار المصري مٌنسحبا أمام الإسماعيلي مواعيد مباريات الإثنين 17 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.. 3 مباريات بالدوري المصري وإنتر

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المراكز المؤدية للهبوط.

أمام المقاولون العرب ففي المركز الثالث برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

أما نادي إنبي فصرح عبد الناصر محمد مدير الكرة لـ FilGoal.com وكشف عن سلبية المسحة الطبية الخاصة بجميع أعضاء الفريق.

ويلعب إنبي أمام الإنتاج الحربي يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري.

ويقع إنبي في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 20 مباراة بينما الإنتاج الحربي في المركز الثامن برصيد 24 نقطة لكن من 19 مباراة.

اقرأ أيضا:

بايرن يقتل ليون

النني يعود إلى أرسنال

فايلر ينفي لمسؤولي الأهلي تفاوضه مع بيراميدز

بيان من الإنتاج الحربي بشأن حكم مباراة الأهلي

الدوري المصري أسوان إنبي مسحة طبية
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد جعفر: رفضت الانتقال إلى الأهلي بضعف راتبي في الزمالك 12 دقيقة | الدوري المصري
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: محمد شريف لم يتفاوض مع بيراميدز 18 دقيقة | الدوري المصري
تعرف على مواعيد مواجهات المصريين في الدوري الإنجليزي 21 دقيقة | أوروبا
سلبية مسحة أسوان وإنبي استعدادا لمواجهة المقاولون والإنتاج الحربي 29 دقيقة | الدوري المصري
الرياض السعودية: لتكرار تجربة ساسي.. الزمالك يسعى لضم أنيس البدري 40 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي بالكامل 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسميا - تأجيل مباراتي مانشستر يونايتد وسيتي في الجولة الأولى من الدوري 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المقاصة: الحديث حول رحيل إيهاب جلال لا ينتهي.. ولم نحصل على عرض رسمي لـ محمد إبراهيم 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات 4 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك
قد ينال إعجابك