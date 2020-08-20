سلبية مسحة أسوان وإنبي استعدادا لمواجهة المقاولون والإنتاج الحربي

أعلن ناديا أسوان وإنبي عن سلبية المسحة الطبية الخاصة بهم قبل انطلاق مباريات الجولة 21 من الدوري المصري.

وكشف نادي أسوان عن اخطاره بسلبية مسحة جميع أعضاء الفريق من لاعبي وجهاز فني وإداري وطبي قبل مواجهة المقاولون العرب.

ويلعب أسوان أمام المقاولون العرب غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المراكز المؤدية للهبوط.

أمام المقاولون العرب ففي المركز الثالث برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

أما نادي إنبي فصرح عبد الناصر محمد مدير الكرة لـ FilGoal.com وكشف عن سلبية المسحة الطبية الخاصة بجميع أعضاء الفريق.

ويلعب إنبي أمام الإنتاج الحربي يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري.

ويقع إنبي في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 20 مباراة بينما الإنتاج الحربي في المركز الثامن برصيد 24 نقطة لكن من 19 مباراة.

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