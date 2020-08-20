الرياض السعودية: لتكرار تجربة ساسي.. الزمالك يسعى لضم أنيس البدري

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 10:46

كتب : FilGoal

أنيس البدري - اتحاد جدة السعودي

فتح مسؤولو نادي الزمالك باب المفاوضات مع التونسي أنيس البدري صانع ألعاب نادي اتحاد جدة السعودي، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.

وحسب التقرير فأن الزمالك "يرغب في تكرار تجربة التونسي فرجاني ساسي الذي تعاقد مع الفريق وقدم مستويات ممتازة بعد فترة غير جيدة بقميص النصر".

أنيس البدري لاعب الترجي التونسي السابق انتقل إلى صفوف اتحاد جدة في يناير الماضي بعقد يمتد لموسمين ونصف قابل 750 ألف دولار.

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الجناح البالغ 29 عاما "نفى في بيان نيته مغادرة الاتحاد وشعوره بالسعادة داخل صفوف الفريق إلا أن مسؤولو الزمالك يضعون اللاعب ضمن أهداف الموسم الجديد" حسب التقرير أيضا.

وشارك البدري منذ انضمامه لصفوف الاتحاد في 7 مباريات بالدوري واكتفى بصناعة هدفا وحيدا.

أما مع الترجي الذي بدأ معه موسمه فسجل 10 أهداف وصنع 2 في 2016 بالنصف الأول من الموسم.

ويحتل الاتحاد المركز الـ 12 برصيد 27 نقطة متساويا مع الحزم في صراع الهبوط قبل 4 جولات على نهاية الدوري السعودي.

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