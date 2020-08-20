المقاصة: الحديث حول رحيل إيهاب جلال لا ينتهي.. ولم نحصل على عرض رسمي لـ محمد إبراهيم
الخميس، 20 أغسطس 2020 - 00:45
كتب : FilGoal
نفى وليد هويدي مدير الكرة في مصر المقاصة ما تردد حول رحيل إيهاب جلال عن الفريق لتدريب بيراميدز.
وقال هويدي عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" ردا على الأنباء: "هذا الحديث أثير أكثر من مرة، إيهاب بدأ معنا فترة الإعداد ولا نريد أن ننفي كل فترة تلك الأنباء".
وواصل "هناك اتفاق على استمراره معنا، ولم نجدد تعاقده حتى الآن".
وعن محمد إبراهيم قال هويدي: "إيهاب جلال أزاح عنه الضغوط النفسية واستطاع اللاعب أن يبدع في مناخ مناسب".
أما عن حقيقة العروض المقدمة إليه قال: "لا توجد أي عروض رسمية لمحمد إبراهيم، عقده معنا مستمر لعامين".
وأتم "ليس عيبا أن يرحل وأتمنى أن يحترف في أوروبا فنحن نستثمر في لاعبينا".
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