المقاصة: الحديث حول رحيل إيهاب جلال لا ينتهي.. ولم نحصل على عرض رسمي لـ محمد إبراهيم

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 00:45

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - المصري - بيراميدز

نفى وليد هويدي مدير الكرة في مصر المقاصة ما تردد حول رحيل إيهاب جلال عن الفريق لتدريب بيراميدز.

وقال هويدي عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" ردا على الأنباء: "هذا الحديث أثير أكثر من مرة، إيهاب بدأ معنا فترة الإعداد ولا نريد أن ننفي كل فترة تلك الأنباء".

وواصل "هناك اتفاق على استمراره معنا، ولم نجدد تعاقده حتى الآن".

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وعن محمد إبراهيم قال هويدي: "إيهاب جلال أزاح عنه الضغوط النفسية واستطاع اللاعب أن يبدع في مناخ مناسب".

أما عن حقيقة العروض المقدمة إليه قال: "لا توجد أي عروض رسمية لمحمد إبراهيم، عقده معنا مستمر لعامين".

وأتم "ليس عيبا أن يرحل وأتمنى أن يحترف في أوروبا فنحن نستثمر في لاعبينا".

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