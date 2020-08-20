مرتضى منصور للاعبي الزمالك: سنلعب القمة حتى لا يقولون إننا نخشى الأهلي

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 00:31

كتب : FilGoal

مرتضى منصور في مؤتمره الصحفي الناري

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن فريقه سيخوض مباراة القمة أمام الأهلي بأعصاب هادئة دون أي توتر.

وقال مرتضى منصور في جلسة جمعته مع لاعبي الزمالك: "الأهلي لم يعد فريقا مخيفا وحتى الدقيقة 70 أمام أسوان كان يعاني".

وأضاف "سنخوض القمة بأعصاب هادئة وليس لدينا ما نخسره، أريد منكم إمتاع أنفسكم وإمتاع الجماهير خلال المباراة".

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وأكمل "الفوز على الأهلي هو الشيء الوحيد الذي سيمحي التعادل السلبي مع نادي مصر".

وواصل "سوف نصرف 3 دفعات من مرتباتكم في الفترة المقبلة، قبل مباراة الأهلي وقبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء وقبل لقاء العودة، وذلك من أجل تحفيزكم للفوز بكل هذه المواجهات الهامة".

وتابع "إذا رأيتم وليد سليمان يشارك في المباراة وهو يرتدي خاتم في اصبعه عليكم إيقاف المباراة فورا لأن ذلك ممنوع وأيضا قد يحمل سحرا، لا نعرف ذلك".

ووجه تصريحاته إلى مصطفى محمد قائلا: "امنحني الفوز على الأهلي ثم يرفع الفريق كأس إفريقيا واحترف مثلما تريد".

وتحدث إلى أحمد سيد زيزو قائلا: "أريد أن أشاهد احتفال المصارعة الخاص بك في مباراة الأهلي بعدما تسجل الأهداف".

وأشار "في السنوات الأخيرة التفوق كان للزمالك في مباريات القمة والمرة الوحيدة التي خسرنا كانت عندما جلس أحمد الشناوي مع محمود الخطيب قبل المباراة".

وأتم تصريحاته "هدفنا الفوز في القمة ثم الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا وهو الهدف الأول لنا جميعا".

ويلعب الزمالك ضد الأهلي يوم السبت المقبل في قمة الكرة المصرية.

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