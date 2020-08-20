خالد جلال: كاميرات VAR لم تكن كافية ضد أسوان.. والكل كان يعرف أن كارتيرون سيلعب بالناشئين

شدد خالد جلال المدير الفني لنادي مصر إن الكل كان يعرف إن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك سيلعب بالناشئين، ردا على التقارير التي أشارت إلى تسريب تشكيل الأبيض له من معسكره.

وقال جلال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على أون تايم سبورتس 2: "موقفنا صعب، وتأجيل مباراة الإنتاج الحربي في بداية عودة النشاط أخرنا كثيرا، وأمام أسوان لم نكن موفقين وأهدرنا الكثير من الفرص".

وكشف "الكاميرات لم تكن كفاية في مباراتنا مع أسوان لاستبيان أحقيتنا في ركلة جزاء من عدمها".

وعن مباراة الزمالك التي انتهت بالتعادل 0-0، قال جلال ردا على تصريحات أحمد حسام "ميدو" بشأن تسريب التشكيل له "مصر كلها كانت عارفة إن كارتيرون هيلعب بالناشئين، ولو واحد في كشك سجاير كان هيبقى عارف"

وشدد "وصلني إن ميدو تحدث عن بعض الأمور الخاصة بي وأنني عرفت تشكيل الزمالك قبلها بيوم وأنه سيلعب بالناشئين.. ما كل الناس كانت عارفة!".

وأكد "قلت قبل الإحماء إن مشاركة 3 ناشئين في خط دفاع الزمالك سيظلمهم، وغيرت خططي بدل الضغط من ثلث الملعب وقررنا الضغط عليهم. هذا قرار أخذته ونحن في طريقنا للمستطيل الأخضر".

وأتم "وصلني أن ميدو قال إن الأمر انتهى، أبدا لا أشتبك لفظيا مع أي زميل".

ورفع فريق مصر رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير بفارق 5 نقاط عن المراكز الناجية من الهبوط.

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