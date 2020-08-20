اتحاد الكرة يكشف سبب تعطل تقنية الفيديو في الدوري.. والتحرك لحل المشكلة

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن سبب تعطل تقنية الفيديو في بعض مباريات الدوري هذا الموسم، والتحرك لحل المشكلة.

وقال وليد العطار في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس "سبب تعطل تقنية الفيديو أكثر من مرة كان يعود لانقطاع الكهرباء في سيارة البث الخارجي".

وأضاف "الآن اتفقنا مع شركة الكهرباء ووفرت لنا كوبس كهرباء مٌنفصل لسيارات تقنية الفيديو كي لا ترتبط بسيارة البث الخارجي وانتهت المشكلة".

المدير التنفيذي أتبع "كانت تواجهنا مشكلة أخرى في توزيعة الكاميرات في الملاعب، ولذلك عقدنا اجتماعا مع الإذاعة والتليفزيون واتفقنا معهم على الشكل السليم لحل تلك المشكلة".

العطار أكمل "التقنية في بدايتها في مصر ولذلك من الطبيعي أن تظهر بعض المشكلات ونتعامل معها ونطورها حتى تختفي المشاكل".

وانتقل وليد العطار للحديث عن بيان الإنتاج الحربي ضد التحكيم، فقال عنه ""بيان الإنتاج الحربي كان لمراعاة عدم تكرار مشكلة الفار مجددا".

وأتم "تحدثت مع خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج، وتفهم الأمر ولا يوجد مشاكل الآن. هدف الإنتاج الحربي في الأهلي احتٌسب بواسطة حكم الفيديو، بالتالي لا يوجد اتجاه من اتحاد الكرة ضد أي فريق".

كانت تقنية الفيديو قد تعطلت في مباراة الزمالك ونادي مصر، ليضطر أحمد الغندور حكم اللقاء بإبلاغ قائدي الفريقين بذلك.

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