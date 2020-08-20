ليلة الأبطال - جونينيو: كان يجب أن نستغل الفرص ونسجل هدفين في بايرن

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 00:04

كتب : FilGoal

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون بهدف جنابري ضد ليون

يرى البرازيلي جونينيو المدير الرياضي لنادي ليون الفرنسي أن فريقه أهدر عدة فرص سهلة أمام بايرن ميونيخ كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة.

وقال جونينيو عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "في أول ربع ساعة أتيحت لنا أكثر من فرصة للتسجيل ولكن لم نستغلها بالشكل الأمثل".

وأضاف "في البداية تمركزنا بشكل جيد ولكن فقدنا التركيز ومنحنا بايرن فرصة لتسجيل الأهداف".

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وأكمل "كان يجب أن نسجل هدفا أو هدفين ولكن بايرن زاد من سرعة اللعب ولا تنسى الفارق الفردي الذي يصب في صالحهم".

وواصل "وعندما سجلوا الأهداف فقدنا تركيزنا وعندما حاولنا العودة في المباراة تحلى بايرن بالذكاء وغير طريقة اللعب".

وأتم تصريحاته "علينا العودة إلى الاجتهاد في الدوري الفرنسي وتحقيق نتائج جيدة في الموسم الجديد".

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