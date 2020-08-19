مهاجم ليون: لا أعتقد أن بايرن غير قابل للهزيمة.. كان يجب أن نلعب بشكل أفضل

يعتقد توكو إيكامبي أن بايرن ميونيخ يمكن هزيمته وأن فريقه كان عليه أن يلعب بشكل أفضل لتجاوزه.

وخسر ليون من بايرن ميونيخ بثلاثية دون رد اليوم الأربعاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توكو إيكامبي عقب المباراة: "كان يجب أن نلعب بشكل أفضل وأن نسجل الأهداف، وأتحدث عن نفسي قبل أي شخص آخر".

وواصل "الحظ لم يكن إلى جانبنا وأهدرنا بعض الفرص، وأهنئ بايرن على الفوز".

وتابع "حصلنا على بعض الفرص ولعبنا جيدا ولا أعتقد أن بايرن غير قابل للهزيمة، كان يجب أن نقدم ما يفوق مستوانا ولم ننجح في ذلك".

وأتم إيكامبي "الهدف الأول أثر علينا ولم نقم بالتصرفات الصحيحة للفوز، يجب أن نواصل التحلي بنفس القوة والتنافسية لنعود لدوري الأبطال مجددا".

يذكر أنه بسبب إلغاء الموسم في الدوري الفرنسي بسبب جائحة كورونا وقتما كان ليون يحتل المركز السابع فالفريق سيغيب عن المشاركة الأوروبية لأول مرة منذ عام 1996.

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