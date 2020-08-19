ليلة الأبطال - فينجر: باريس سيسجل أهدافا في بايرن وأتوقع المزيد من التألق لـ جنابري

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 23:24

كتب : FilGoal

هدف سيرجي جنابري ضد ليون

يعتقد أرسين فينجر المدير الفني السابق لأرسنال أن فريق باريس سان جيرمان سيسجل أهدافا في شباك بايرن ميونيخ خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.

سيرج جنابري

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وفاز بايرن ميونيخ الألماني على ليون الفرنسي بثلاثية دون رد في نصف نهائي دوري الأبطال، ليضرب موعدا مع باريس في نهائي البطولة.

وقال فينجر عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "دفاع بايرن لم يكن في أفضل حال خلال مباراة ليون، لذلك سيسجل باريس أهدافا في شباك الفريق الألماني".

أخبار متعلقة
خطوة واحدة قبل كتابة تاريخ فريد.. بايرن يقتل ليون ويتأهل لنهائي الأبطال لجنة أخلاقيات فيفا تبرئ إنفانتينو جازيتا ديللو سبورت: تشيلسي يريد بيرنارديسكي من يوفنتوس تقارير: النني يعود إلى أرسنال للإعداد للموسم الجديد.. ولكن أرتيتا يريد إعارته

وأكمل "الفرص التي أتيحت لفريق ليون أمام بايرن عندما تأتي لباريس سوف تنتهي في الشباك".

وواصل "كذلك خط وسط بايرن لم يكن في أفضل حال خلال المباراة".

وانتقل للحديث عن سيرجي جنابري نجم بايرن قائلا: "كان لدينا اتفاقا مع جنابري ليجدد تعاقده مع أرسنال لكنه قرر الرحيل إلى بايرن ميونيخ".

وأتم تصريحاته "دفعنا به للمشاركة في الدوري الإنجليزي وهو صغير للغاية ووصل الآن إلى مستوى مميز، وسيواصل التألق والتطور ويصبح من أفضل اللاعبين في العالم وبالفعل هو لاعب استثنائي".

اقرأ أيضا:

بايرن يقتل ليون

النني يعود إلى أرسنال

فايلر ينفي لمسؤولي الأهلي تفاوضه مع بيراميدز

بيان من الإنتاج الحربي بشأن حكم مباراة الأهلي

سيرجي جنابري بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مهاجم ليون: لا أعتقد أن بايرن غير قابل للهزيمة.. كان يجب أن نلعب بشكل أفضل 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال - فينجر: باريس سيسجل أهدافا في بايرن وأتوقع المزيد من التألق لـ جنابري 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ألفونسو ديفيز: لعب نهائي الأبطال حلم أصبح حقيقة.. وإحباط ميسي جعلني لا أحصل على قميصه 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خطوة واحدة قبل كتابة تاريخ فريد.. بايرن يقتل ليون ويتأهل لنهائي الأبطال 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لم نكن في يومنا.. دجلة لعبوا أكثر مننا ساعة | الدوري المصري
بابافاسيليو: دجلة أضاع نقطتين ضد الإسماعيلي.. ويجب النظر لصحة اللاعبين ساعة | الدوري المصري
كعب عرفات يحفظ سجل بابافاسيليو.. دجلة يعود بنقطة من الإسماعيلية ساعة | الدوري المصري
لجنة أخلاقيات فيفا تبرئ إنفانتينو 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات 4 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك
قد ينال إعجابك