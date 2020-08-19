ليلة الأبطال - فينجر: باريس سيسجل أهدافا في بايرن وأتوقع المزيد من التألق لـ جنابري

يعتقد أرسين فينجر المدير الفني السابق لأرسنال أن فريق باريس سان جيرمان سيسجل أهدافا في شباك بايرن ميونيخ خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.

سيرج جنابري النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وفاز بايرن ميونيخ الألماني على ليون الفرنسي بثلاثية دون رد في نصف نهائي دوري الأبطال، ليضرب موعدا مع باريس في نهائي البطولة.

وقال فينجر عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "دفاع بايرن لم يكن في أفضل حال خلال مباراة ليون، لذلك سيسجل باريس أهدافا في شباك الفريق الألماني".

وأكمل "الفرص التي أتيحت لفريق ليون أمام بايرن عندما تأتي لباريس سوف تنتهي في الشباك".

وواصل "كذلك خط وسط بايرن لم يكن في أفضل حال خلال المباراة".

وانتقل للحديث عن سيرجي جنابري نجم بايرن قائلا: "كان لدينا اتفاقا مع جنابري ليجدد تعاقده مع أرسنال لكنه قرر الرحيل إلى بايرن ميونيخ".

وأتم تصريحاته "دفعنا به للمشاركة في الدوري الإنجليزي وهو صغير للغاية ووصل الآن إلى مستوى مميز، وسيواصل التألق والتطور ويصبح من أفضل اللاعبين في العالم وبالفعل هو لاعب استثنائي".

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