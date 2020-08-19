ألفونسو ديفيز: لعب نهائي الأبطال حلم أصبح حقيقة.. وإحباط ميسي جعلني لا أحصل على قميصه

"إنه حلم أصبح حقيقة" هكذا علق ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ على تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على ليون بثلاثية دون رد.

وقال ديفيز عقب المباراة: "سعيد للغاية بتأهلنا للنهائي وسنواجه فريقا جيدا هو باريس سان جيرمان وستشهد المواجهة الكثير من الأهداف وأنا متحمس لها".

وتابع "احتفلنا اليوم عقب اللقاء كثيرا ولكن سنركز من الآن على المباراة المقبلة".

وبسؤاله عن مغامرة بايرن ميونيخ بالاعتماد على الدفاع المتقدم والرهان على تسجيل الأهداف بغزارة أجاب "نحن نحاول ذلك دائما والأمر يسير بشكل جيد".

وبسؤاله عما حدث عندما طلب الحصول على قميص بطله ليونيل ميسي بعد لقاء بايرن وبرشلونة في ربع النهائي أجاب "لقد طلبت بالفعل الحصول على قميصه".

وأتم "لقد كان محبطا بعض الشيء لذا أتمنى في المرة المقبلة أن أحصل عليه".

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأحد المقبل.

اقرأ أيضا

الزمالك يحصل على حٌكم بحق رعاية نجمه السابق

وليد صلاح الدين: تمنيت VAR في دربي 92

دونجا: حكم الفيديو لم يكن سيحتسب ركلة جزاء في 2003