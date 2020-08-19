مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لم نكن في يومنا.. دجلة لعبوا أكثر مننا

يرى أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلي إن فريقه لم يكن في يومه أمام وادي دجلة، في التعادل 1-1 في ختام الجولة 20 للدوري المصري.

وقال السلحدار لـ FilGoal.com: "فترة توقف النشاط، وعدم لعبنا لمباريات رسمية، أثرت على أداء اللاعبين بالسلب".

وأردف "دجلة لعبوا مباراة رسمية أكثر مننا، لذا ظهروا أفضل".

وأكمل "الجهاز الفني سيكثف من علاج الأخطاء قبل مواجهة حرس الحدود".

وادي دجلة عاد بتعادل هام من الإسماعيلي في ختام الجولة 20 من الدوري المصري، حيث تقدم أحمد مدبولي لفريق المدرب ديدييه جوميز، قبل أن يتعادل حسام عرفات بهدف رائع لوادي دجلة.

الإسماعيلي تقدم للمركز التاسع، بـ 23 نقطة، أما وادي دجلة الذي لم يخسر مدربه أي من مبارياته الثلاثة فصار في المركز الـ 14 بـ 19 نقطة، ودفع طلائع الجيش لمثلث الهبوط.

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