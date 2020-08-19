لجنة أخلاقيات فيفا تبرئ إنفانتينو

برأت لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رئيس الاتحاد، السويسري جياني إنفانتينو، حسبما أعلن فيفا في بيان.

وقررت السلطات السويسرية بدء إجراءات جنائية ضد إنفانتينو على خلفية "اجتماعات غير موثقة" بين المدعي العام السويسري مايكل لاوبر، الأمر الذي نفاه الطرفين.

كانت السلطات السويسرية قد أعلنت في يوليو الماضي بدء تحقيقات جنائية للنظر في الاجتماعات بين المدعي العام السويسري، وإنفانتينو، في الوقت الذي طلب فيه مدع خاص عينته السلطات السويسرية الموافقة على فتح تحقيقات ضد لاوبر الذي أعلن تقديم استقالته من منصبه، بحسب سي إن إن.

وقال ستيفان كيلر، الذي تم تعيينه "مدع عام استثنائي" في 29 يونيو لمراجعة الشكاوى الجنائية ضد رئيس فيفا إنه وجد مؤشرات على "سلوك إجرامي يتعلق بالاجتماعات".

ولكن لجنة الأخلاقيات المستقلة بـ فيفا، برأت إنفانتينو.

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