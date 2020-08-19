تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي في مدينة نصر

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 20:08

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب

أصدر مجلس إدارة الأهلي قرارات اجتماعه الذي انعقد اليوم الأربعاء في مقر النادي بفرع مدينة نصر.

وجاءت قرارات الاجتماع كالآتي:

- دراسة تطوير وزيادة الهيكل المالي لجميع الدرجات الوظيفية في النادي، من خلال إعادة هيكلة 1640موظفا وعاملا، فضلا عن حركة الترقيات التي شملت 144 موظفا وعاملا، مع العلم أن آخر ترقية للعاملين والموظفين تمت في 1 يوليو 2017.

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- توفير منافذ لتدريب فرق ألعاب القوى بالنادي بالمركز الأولمبي بالمعادي وملاعب استاد القاهرة.

- اعتماد تجديد التعاقد مع المحترف الأمريكي أليكس يونج لاعب فريق السلة.

- اعتماد تجديد التعاقد مع آية الشامي وفريدة العسقلاني لاعبتي فريق الكرة الطائرة.

كما افتتح مجلس الإدارة أعمال التطوير الشاملة التي شهدتها أكاديمية الأهلي لكرة القدم بفرع مدينة نصر.

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