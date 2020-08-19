تشكيل ليلة الأبطال – خماسي في وسط ليون أمام بايرن الذي يحافظ على قوام الـ8

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 19:57

كتب : FilGoal

برشلونة - بايرن ميونيخ

أعلن هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ تشكيل فريقه المستدعى للقاء ليون في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان في ملعب جوزيه ألفالادي معقل نادي سبورتنج لشبونة.

وسيواجه الفائز منهما نظيره باريس سان جيرمان في النهائي يوم الأحد المقبل.

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وحافظ بايرن على تشكيله الذي بدأ به مباراته السابقة ضد برشلونة والتي انتهت بانتصار تاريخي بثمانية أهداف لهدفين.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في الدفاع: ألفونسو ديفيز- ديفيد ألابا- جيروم بواتنج- جوشوا كيميتش

في الوسط الدفاعي: ليون جوريتسكا- تياجو ألكانتارا

في الوسط الهجومي: إيفان بيريسيتش- توماس مولر- سيرجي جنابري

في الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

وجاء تشكيل ليون الذي أعلنه مدربه رودي جارسيا كالتالي:

في حراسة المرمى: أنطوني لوبيس

في الدفاع: مارسيلو- جايسون ديناييه- فيرناندو مارسال

في الوسط: ماكسويل كورنيه- برونو جيماريش- ماكسينس كاكيريت- حسام عوار- ليو ديوبوا

في الهجوم: ممفيس ديباي- توكو إيكامبي

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