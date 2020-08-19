ميركاتو برشلونة – كومان يقرر الاعتماد على اسمين من لاماسيا.. ومحاولات لإتمام صفقة جارسيا

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 19:51

كتب : FilGoal

رونالد كومان - المدير الفني لـ برشلونة

رونالد كومان بين أولئك المعروفين بتفضيل الاعتماد على اللاعبين الشباب. لذلك لا تتعجب من مشاهدة أسماء عديدة من مدرسة "لاماسيا" في قائمة الفريق الأول لبرشلونة في الموسم المقبل.

وحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد، وضع اسمي بيدري جونزاليس (17 عاما)، وفرانشيسكو ترينكاو (20 عاما)، ضمن أسماء سيعتمد عليها في الفريق الأول.

وسيجتمع كومان مع اللاعبين خلال الساعات القليلة المقبلة، لإبلاغهما برغبته في الإبقاء عليهما في الفريق هذا الموسم، على أن يقاتلا للحصول على دقائق لعب مع الفريق الأول.

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من جهة أخرى، يستهدف برشلونة حسم صفقة إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي خلال الموسم المقبل.

مانشستر سيتي لا يرفض بيع الإسباني صاحب الـ19 عاما نظرا لأنه في عامه الأخير من تعاقده مع الفريق، لكنه لا يريد بيعه بسعر قليل.

مانشستر سيتي حدد سعر 23 مليون يورو لبيع اللاعب، فيما يريد برشلونة تقليص هذا المبلغ.

ورغم رحيل إريك أبيدال المدير الرياضي السابق لبرشلونة، فإن الخطط حيال إريك جارسيا لم تتغير نظرا لاقتناع رامون بلاينز المدير الرياضي الجديد، ورونالد كومان المدير الفني الجديد بحاجة الفريق لخدمات اللاعب.

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