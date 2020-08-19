مؤتمر كومان: أتمنى استمرار ميسي.. ورسالة لرئيس برشلونة المقبل

"كان لدي شرف اللعب في برشلونة والآن أنا مدرب للفريق" بتلك الكلمات بدأ رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني حديثه في المؤتمر الصحفي الأول له عقب توقيعه على العقود رسميا.

وتحدث كومان في المؤتمر الصحفي عن العديد من الأمور التي تشغل بال جمهور برشلونة.

وقال كومان: "أنا سعيد للغاية برشلونة هو بيتي وأعشق هذا النادي، مهمتنا إحداث تغييرات فوريا لإعادة برشلونة إلى ما كان عليه في السابق".

وتابع "لا يجب أن نتلقى هزيمة كهذه حتى لو كانت ضد فريق مثل بايرن، هذا لا نريده لقد كان يوما حزينا".

وأضاف "حلمي تحقق بالتواجد هنا في برشلونة، ما حدث في الليلة السوداء –يقصد لقاء بايرن ميونيخ- أضر بصورة النادي وعلينا العمل بقوة للعودة سريعا".

وشدد "صورة برشلونة اليوم ليست كما نريد لذا نريد استعادة هيبة أكبر ناد في العالم".

ورفض المدرب الهولندي الحديث عن رحيل لاعبين معينيين بالاسم فيما قال: "هناك لاعبون في عمر معين قد تكون لديك الشكوك حول أدائهم لكن علينا احترامهم دائما وأن نبحث عن الأفضل للفريق وأن نتخذ القرارات".

وأضاف "أريد العمل مع لاعبين لديهم التعطش والشف ومنح كل ما يملكون للنادي".

وعن ليونيل ميسي قال: "هو لاعب في برشلونة ولديه عقد مع النادي لعام وهو القائد وأتحدث معه وأحب العمل معه لأنه يحب الفوز".

ورفض كومان الحديث عن لويس سواريز أو ضم دوني فان دي بيك".

أما عن فيليبي كوتينيو المعار لبايرن ميونيخ "هو لاعب في صفوف الفريق وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

وبسؤاله عن عدم تألق دي يونج قال: "لم يلعب في مركزه كذلك الانضمام لبرشلونة في سن صغير ليس سهلا"

وأتم كومان مؤتمره الصحفي موجها حديثه لرئيس برشلونة المقبل قائلا: "لدي عقد لعامين وإن نجحت هنا ربما سيفكر الرئيس القادم كثيرا قبل تغييري".

وكان فيكتور فونت المرشح الرئاسي لبرشلونة قال إنه لو فاز بالانتخابات سيقيل كومان ويأتي بشابي هيرنانديز نظرا لأنه يفهم فلسفة النادي.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات برشلونة في 15 مارس المقبل وفقا لما قاله جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البلوجرانا الحالي.

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