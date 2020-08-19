تقرير سويسري: "منافس المدينة" بيراميدز يريد فايلر.. لديه شرط يسمح بالرحيل عن الأهلي مجانا

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 19:24

كتب : FilGoal

فايلر - الأهلي

قال تقرير سويسري إن مدرب الأهلي ريني فايلر لديه شرط في عقده يسمح له بالرحيل مجانا عن الأهلي في سبتمبر المقبل، بينما يملك بيراميدز رغبة في استقدام المدرب.

وبحسب جريدة آرجاوير زيتونج السويسرية، فإن فايلر الذي يتمتع بثقة مسؤولي الأهلي لديه شرط في عقده الجديد يسمح برحيله بنهاية شهر سبتمبر دون أي تكلفة مالية على المدرب أو ناديه الجديد.

وأضاف التقرير "مع نجاحات فايلر مع الأهلي، بعض الأندية اهتمت، مثل منافس الأهلي في المدينة بيراميدز، الذي يريد تطوير موسمه المقبل".

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وأكمل التقرير "الضربة ستكون قوية للأهلي إن حدثت، حيث خسر نجمه رمضان صبحي لصالح نفس النادي".

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، بعقد لمدة عام.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة بفارق عريض عن أقرب منافسيه.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

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