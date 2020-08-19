التشكيل – الإسماعيلي يهاجم دجلة بـ مدبولي ومجدي.. والضيوف يعتمدون على الوادي وعرفات

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 19:15

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

أعلن ديدييه جوميز المدير الفني للإسماعيلي عن تشكيل فريقه الذي يواجه وادي دجلة ضمن الجولة 20للدوري المصري.

ويهاجم الدراويش ضيوفهم بواسطة أحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي، ووجيه عبد الحكيم.

وأتى تشكيل الفريق كاملا كالتالي..

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حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: أسامة إبراهيم – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أحمد أيمن

الوسط: عماد حمدي – عمر الوحش – مدحت فقوسة – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي

الهجوم: وجيه عبد الحكيم

أما وادي دجلة فأتى تشكيله كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: إيزاهو يعقوبو – محمود مرعي – أحمد رمضان بيكام – عمرو صالح

الوسط: أحمد سعيد – محمد هلال – محمد عبد العاطي

الهجوم: حسام عرفات – أحمد شريف – عبد الكبير الوادي

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