مران الأهلي – تدريبات تأهيلية لـ جيرالدو.. والشيخ يكتفي بجلسة في الجيم

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 19:10

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان في مران الأهلي

أدى لاعبو النادي الأهلي مرانهم المسائي اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة الزمالك المقبلة في الدوري.

الفريق استئفنف تدريباته بعد يوم راحة حصل عليه الفريق بعد الفوز على أسوان.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية وتأهيلية مع بداية المران الجماعي تحت إشراف توماس بينكيل مدرب الأحمال، وحرص بينيكل على قيادة اللاعبين لجانب من تدريبات الجري والتدريبات البدنية بالكرة مع بداية فقرات المران.

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جيرالدو دا كوستا الجناح الأنجولي أدى تدريبات تأهيلية في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق.

ويؤدي جيرالدو تدريبات تأهيلية واستئفائية ضمن البرنامج الطبي المحدد له بعد خروجه أمام أسوان مصابا.

لاعبو الأهلي الذين خاضوا لقاء أسوان الأخير، خاضوا تدريبات استشفائية وتدريبات كرة ترفيهية في مران الفريق الجماعي، وأدى اللاعبون فقرات المران البدنية قبل أن يستكملوا تدريباتهم بجوانب بدنية واستشفائية، بالإضافة إلى خوض تدريبات كرة طائرة بالقدم.

وأخيرا، اكتفى أحمد الشيخ جناح الفريق بأداء جلسة في الجيمانيزيوم على هامش المران الجماعي للفريق.

ويخوض الشيخ جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم، ضمن البرنامج المحدد له للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم.

يذكر أن الشيخ غادر مباراة أسوان الأخيرة في الدوري الممتاز للإصابة التي تعرض لها خلال المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

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