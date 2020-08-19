مران الأهلي – تدريبات تأهيلية لـ جيرالدو.. والشيخ يكتفي بجلسة في الجيم
الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 19:10
كتب : حسام نور الدين
أدى لاعبو النادي الأهلي مرانهم المسائي اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة الزمالك المقبلة في الدوري.
الفريق استئفنف تدريباته بعد يوم راحة حصل عليه الفريق بعد الفوز على أسوان.
وخاض اللاعبون فقرات بدنية وتأهيلية مع بداية المران الجماعي تحت إشراف توماس بينكيل مدرب الأحمال، وحرص بينيكل على قيادة اللاعبين لجانب من تدريبات الجري والتدريبات البدنية بالكرة مع بداية فقرات المران.
جيرالدو دا كوستا الجناح الأنجولي أدى تدريبات تأهيلية في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق.
ويؤدي جيرالدو تدريبات تأهيلية واستئفائية ضمن البرنامج الطبي المحدد له بعد خروجه أمام أسوان مصابا.
لاعبو الأهلي الذين خاضوا لقاء أسوان الأخير، خاضوا تدريبات استشفائية وتدريبات كرة ترفيهية في مران الفريق الجماعي، وأدى اللاعبون فقرات المران البدنية قبل أن يستكملوا تدريباتهم بجوانب بدنية واستشفائية، بالإضافة إلى خوض تدريبات كرة طائرة بالقدم.
وأخيرا، اكتفى أحمد الشيخ جناح الفريق بأداء جلسة في الجيمانيزيوم على هامش المران الجماعي للفريق.
ويخوض الشيخ جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم، ضمن البرنامج المحدد له للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم.
يذكر أن الشيخ غادر مباراة أسوان الأخيرة في الدوري الممتاز للإصابة التي تعرض لها خلال المباراة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري.
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