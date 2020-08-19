في القمة - معسكر مغلق للزمالك قبل مواجهة الأهلي

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 18:47

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك ضد نادي مصر

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون دخول الفريق في معسكر مغلق يوم الجمعة المقبل استعدادا للقاء القمة أمام النادي الأهلي.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي مساء السبت في الجولة الـ21 من الدوري المصري في استاد القاهرة.

كما يخضع الزمالك لمسحة طبية جديدة للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا غدا الخميس، استعدادا للمباراة.

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ويخوض الفريق الأبيض تدريباته الجماعية صباح غدا الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي عقب إجراء المسحة.

وتعادل الزمالك سلبيا مع نادي مصر في آخر مبارياته في الدوري قبل مواجهة الأهلي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الأهلي المتصدر.

وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الدوري وفقا لقرار اتحاد كرة القدم.

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