خبر في الجول – حازم إمام جاهز للقمة والقرار في يد كارتيرون

أصبح حازم إمام قائد الزمالك جاهزا لخوض مباراة القمة ضد الأهلي المقرر إقامتها السبت المقبل عقب تعافيه من الإصابة التي يعاني منها.

حازم إمام النادي : الزمالك الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن حازم سيعود بشكل كبير للمران الجماعي للزمالك بداية من غدا الخميس بعدما شُفي من الإصابة العضلية التي آلمت به.

وبذلك يصبح قرار مشاركته في القمة ضد الأهلي في يد المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون.

وكان حازم إمام واصل برنامجه التأهيلي الموضوع له بتنفيذه في مران اليوم الأربعاء.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي السبت المقبل في استاد القاهرة في الجولة 21 من الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بـ56 نقطة.

فيما يحتل الزمالك المركز الرابع بـ36 نقطة بالتساوي مع بيراميدز الثالث وبفارق نقطة عن المقاولون العرب الثاني.

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