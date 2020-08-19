مران الزمالك – جلسة فنية وتدريبات بدنية شاقة.. وحازم يواصل التأهيل

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 18:40

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك ضد نادي مصر

خاض لاعبو نادي الزمالك مرانهم المسائي اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة الأهلي.

باتريس كارترون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، قسم اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران.

المجموعة الأولى للاعبين الذين خاضوا مباراة نادي مصر أمس الثلاثاء، وهؤلاء اكتفوا ببعض التدريبات التأهيلية الخفيفة، بينما شارك البدلاء والمستبعدين في مجموعة من التدريبات البدنية والفنية القوية.

أخبار متعلقة
الزمالك يحصل على حٌكم بحق رعاية عمر جابر من بيراميدز رسميا - اتحاد الكرة يعلن 3 جولات جديدة في الدوري.. الأهلي أمام المصري والزمالك ضد بيراميدز فلافيو: لم أشعر بالخوف من مواجهة الزمالك.. ولعبت ضد نجوم مثل حازم إمام وشيكابالا منافس الزمالك - الرجاء يستعيد الثنائي الكونغولي

وشهدت التدريبات البدنية فقرات لتقوية العضلات ورفع المعدل البدني، بجانب فقرة بدنية آخري تحت قيادة أحمد عصمت مسؤول الأحمال بالفريق، شملت تمارين الركض حول الملعب، وبعض التدريبات الإضافية.

وعلى هامش المران، عقد كارترون جلسة فنية مع أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق، تحدثا فيها حول بعض الأمور الفنية المراد تنفيذها خلال مران اليوم ضمن استعدادات الفريق للمواجهات المقبلة في مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي نهاية المران، أجرى الجهاز الفني تقسيمة للاعبين، شهدت حماسا كبيرا. وحرص كارترون على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لمنح اللاعبين بعض التعليمات وتصحيح الأمور الفنية.

من جهة أخرى، واصل حازم إمام ظهير أيمن الفريق، أداء برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية بعد تعرضه لإصابة عضلية، أدت إلى غيابه عن مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري خلال الفترة الماضية .

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا

الزمالك يحصل على حٌكم بحق رعاية نجمه السابق

وليد صلاح الدين: تمنيت VAR في دربي 92

دونجا: حكم الفيديو لم يكن سيحتسب ركلة جزاء في 2003

في الدوري الزمالك الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التشكيل – الإسماعيلي يهاجم دجلة بـ مدبولي ومجدي.. والضيوف يعتمدون على الوادي وعرفات دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – تدريبات تأهيلية لـ جيرالدو.. والشيخ يكتفي بجلسة في الجيم 6 دقيقة | الدوري المصري
بيان رسمي - الإنتاج: الحكام تعمدت عدم استخدام الـVAR أمام الأهلي والمقاولون.. نريد استعادة حقنا 16 دقيقة | الدوري المصري
صحيفة أوروجويانية: سواريز لن يرحل عن برشلونة هذا الصيف 23 دقيقة | أوروبا
في القمة - معسكر مغلق للزمالك قبل مواجهة الأهلي 28 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – حازم إمام جاهز للقمة والقرار في يد كارتيرون 35 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك – جلسة فنية وتدريبات بدنية شاقة.. وحازم يواصل التأهيل 36 دقيقة | الدوري المصري
مصر 2021 - رئيس لجنة المتطوعين: أكثر من 4 آلاف تقدموا للمشاركة في التنظيم في 3 أيام 37 دقيقة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 4 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات
قد ينال إعجابك