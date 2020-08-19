مران الزمالك – جلسة فنية وتدريبات بدنية شاقة.. وحازم يواصل التأهيل

خاض لاعبو نادي الزمالك مرانهم المسائي اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة الأهلي.

باتريس كارترون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، قسم اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران.

المجموعة الأولى للاعبين الذين خاضوا مباراة نادي مصر أمس الثلاثاء، وهؤلاء اكتفوا ببعض التدريبات التأهيلية الخفيفة، بينما شارك البدلاء والمستبعدين في مجموعة من التدريبات البدنية والفنية القوية.

وشهدت التدريبات البدنية فقرات لتقوية العضلات ورفع المعدل البدني، بجانب فقرة بدنية آخري تحت قيادة أحمد عصمت مسؤول الأحمال بالفريق، شملت تمارين الركض حول الملعب، وبعض التدريبات الإضافية.

وعلى هامش المران، عقد كارترون جلسة فنية مع أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق، تحدثا فيها حول بعض الأمور الفنية المراد تنفيذها خلال مران اليوم ضمن استعدادات الفريق للمواجهات المقبلة في مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي نهاية المران، أجرى الجهاز الفني تقسيمة للاعبين، شهدت حماسا كبيرا. وحرص كارترون على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لمنح اللاعبين بعض التعليمات وتصحيح الأمور الفنية.

من جهة أخرى، واصل حازم إمام ظهير أيمن الفريق، أداء برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية بعد تعرضه لإصابة عضلية، أدت إلى غيابه عن مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري خلال الفترة الماضية .

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

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