مران الزمالك – جلسة فنية وتدريبات بدنية شاقة.. وحازم يواصل التأهيل
الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 18:40
كتب : أحمد شوقي صلاح
خاض لاعبو نادي الزمالك مرانهم المسائي اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة الأهلي.
باتريس كارترون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، قسم اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران.
المجموعة الأولى للاعبين الذين خاضوا مباراة نادي مصر أمس الثلاثاء، وهؤلاء اكتفوا ببعض التدريبات التأهيلية الخفيفة، بينما شارك البدلاء والمستبعدين في مجموعة من التدريبات البدنية والفنية القوية.
وشهدت التدريبات البدنية فقرات لتقوية العضلات ورفع المعدل البدني، بجانب فقرة بدنية آخري تحت قيادة أحمد عصمت مسؤول الأحمال بالفريق، شملت تمارين الركض حول الملعب، وبعض التدريبات الإضافية.
وعلى هامش المران، عقد كارترون جلسة فنية مع أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق، تحدثا فيها حول بعض الأمور الفنية المراد تنفيذها خلال مران اليوم ضمن استعدادات الفريق للمواجهات المقبلة في مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وفي نهاية المران، أجرى الجهاز الفني تقسيمة للاعبين، شهدت حماسا كبيرا. وحرص كارترون على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لمنح اللاعبين بعض التعليمات وتصحيح الأمور الفنية.
من جهة أخرى، واصل حازم إمام ظهير أيمن الفريق، أداء برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.
وخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية بعد تعرضه لإصابة عضلية، أدت إلى غيابه عن مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري خلال الفترة الماضية .
ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.
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