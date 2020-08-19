خيمينيز: لطالما أحببت لامبارد وتمنيت اللعب معه في تشيلسي

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 17:39

كتب : FilGoal

خوسيه ماريا خيمنيز

اعترف خوسيه خيمينيز مدافع أتليتكو مدريد بأنه طالما أُعجب بفرانك لامبارد أثناء لعبه في تشيلسي وتمنى اللعب معه.

خوسيه خيمينيز

النادي : أتليتكو مدريد

تشيلسي

وقال خيمينيز في تصريحات لبرنامج "كومبيو دي باندا": "أثناء طفولتي، لطالما أٌعجبت بفرانك لامبارد، في أوروجواي كنا دائما نٌشغل مباريات الدوري الإنجليزي في وقت مبكر جدا من اليوم، ورغم ذلك كنت أتابعها كلها".

وأضاف "أحببت طريقة لعبه وتمنيت اللعب معه. أحببت تشيلسي من أجله".

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مدافع أوروجواي أكمل "في طفولتك دائما ما يكون لك بعض اللاعبين بمثابة المثل الأعلى. باولو مونتيرو مثلا بصفته كان قائدا لمنتخب أوورجواي وقتها".

وأتم "حين كبرت بعض الشيء كان باولو مالديني هو صاحب الكرة الذهبية. حين مررت بجانبه يوما كنت أخجل من طلب التقاط صورة معه، أتذكر أنني كنت أتعلم من كل اللاعبين حول العالم في صغري".

بعض التقارير كانت قد ربطت بين تشيلسي وضم خيمينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. الأمر الذي برر به البعض إبداء خيمينيز لإعجابه بلامبارد مدرب تشيلسي حاليا.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 27 مباراة رٌفقة أتليتكو مدريد بمختلف البطولات. صنع فيهم هدفا واحدا.

ويٌعاني تشيلسي دفاعيا بشدة، وظهر ذلك في إحصائياته بعدما تلقى الفريق 54 هدفا رغم احتلاله المركز الرابع.

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خوسيه خيمينيز تشيلسي أتليتكو مدريد
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