رسميا - كاف يعلن موعد التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وكأس العالم في جدول مزدحم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد استئناف تصفيات كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وأقرت لجنة الطوارئ بـ كاف استئناف التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا من جديد في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر على أن تختتم في مارس.

بينما دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 فيبدأ في الفترة من 31 مايو إلى 8 يونيو بأول جولتين.

ويختتم دور المجموعات في الفترة من 4 إلى 12 من شهر أكتوبر عام 2021.

وتقام مباريات الملحق المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 في الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر 2021.

وجاءت أجندة كاف كالآتي:

5 - 13 أكتوبر 2020: فترة حرة

9 - 17 نوفمبر 2020: الجولتين الثالثة والرابعة (تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021)

22 - 30 مارس 2021: الجولتين الخامسة والسادسة (تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021) (1/2)

31 مايو - 8 يونيو 2021: الجولتين الأولى والثانية (تصفيات كأس العالم قطر 2022)

30 أغسطس - 7 سبتمبر 2021: الجولتين الثالثة والرابعة (تصفيات كأس العالم قطر 2022)

4 - 12 أكتوبر 2021: الجولتين الخامسة والسادسة

8 - 16 نوفمبر 2021: مباريات الملحق المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بجوار منتخبات كينيا وجزر القمر وتوجو.

وخاض الفراعنة مباراتين، إذ تعادل مع جزر القمر سلبيا بدون أهداف قبل أن يتعادل مع كينيا بهدف لكل منهما.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها بالكاميرون وتم تأجيلها إلى يناير 2022.

أما تصفيات كأس العالم فيقع منتخب مصر في المجموعة السادسة بجوار منتخبات الجابون وليبيا وأنجولا، ولم تنطلق التصفيات حتى الآن.

ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى الملحق الذي يضم 10 منتخبات يتأهل منهم 5 إلى كأس العالم 2022 في قطر.

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