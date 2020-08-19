ليفربول يحدد ودياته قبل الموسم الجديد

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 16:40

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف صلاح في برايتون

حدد ليفربول بطل الدوري الإنجليزي مواعيد مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد.

ليفربول بدأ قبل أيام معسكره في النمسا استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق أواخر هذا الشهر بمباراة الدرع الخيرية.

وذكر ليفربول الذي يضم محمد صلاح عبر موقعه أن الفريق سيلعب مباراتين وديتين في النمسا.

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المباراة الأولى ستكون ضد شتوتجارت الألماني يوم السبت 22 أغسطس، على أن يلاقي ريد بول سالزبورج يوم الثلاثاء.

سيبدأ ليفربول موسمه الجديد بمواجهة أرسنال في مباراة الدرع الخيرية يوم 30 أغسطس على ملعب ويمبلي.

ثم ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم 12 سبتمبر المقبل.

وزعمت صحيفة كرونين زيتونج النمساوية يوم الثلاثاء إصابة أحد أفراد فريق ليفربول بفيروس كورونا أثناء معسكر الفريق بالنمسا.(طالع التفاصيل)

لكن سيستمر معسكر ليفربول بشكل طبيعي في النمسا، كما رفض النادي الإنجليزي التعليق على تقرير إصابة أحد أفراده بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حفاظا على سرية وخصوصية الفريق الأول. وذلك في تصريحات خاصة من مات ماكان المتحدث الرسمي باسم ليفربول لـFilGoal.com.

وصرح ماكان لـFilGoal.com يوم الثلاثاء قائلا: "لا نعلق على مثل تلك الأمور لأننا في هذه الحالة نخاطر بخرق سرية وخصوصية حالة اللاعبين أو الطاقم الفني أو الطبي".

وأضاف "كل ما يمكنني قوله هو أن معسكرنا مستمر كما هو".

وواصل "في حالة إن تم اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا، فيتم متابعتها بشكل مكثف وفقا لكل البروتوكولات واتباع النصيحة الطبية بشكل كامل".

وأكمل "نستمر في متابعة البروتوكولات من ضمنها الخضوع لاختبارات فحص فيروس كورونا قبل السفر وفور الوصول وخلال المعسكر".

وأفاد تقرير الصحيفة النمساوية أنه تم اكتشاف إصابة أحد الأشخاص داخل معسكر ليفربول بالفيروس، قبل أن يتقرر عدم السماح لأي شخص بدخول المعسكر.

ليفربول كان يرغب في إقامة معسكره الإعدادي للموسم الجديد في فرنسا لكن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا جعل النادي يقيم معسكره في النمسا.

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