تقرير: تغييرات في مواعيد الأجندة الدولية تسبب قلقا في ليفربول

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سلسلة من التغييرات في مواعيد المباريات الدولية المرتبطة بتصفيات كأس العالم 2022.

وجاء بيان الاتحاد الدولي كالآتي:

"بالإضافة إلى القرارات السابقة الصادرة عن مجلس فيفا، وافق مكتب المجلس بالإجماع على مجموعة من التغييرات الإضافية على جداول المباريات الدولية للرجال والسيدات استجابةً للاضطراب العالمي الناجم عن وباء كورونا، والذي استمر في معظم أنحاء العالم".

"تأتي هذه التغييرات بعد عملية تشاور شاملة مع الاتحادات والجهات المعنية بكرة القدم".

"نتج عن هذه العملية مقترحات عبر مجموعة عمل التي تحافظ على المبدأ المتفق عليه سابقا والذي ينص على ضرورة اتباع نهج مرن ومخصص بين الاتحادات، مما يعكس الظروف المتنوعة للوباء في جميع أنحاء العالم".

التغييرات الرئيسية هي كما يلي:

ترحيل موعد الأجندة الدولية (31 أغسطس حتى 8 سبتمبر 2020) إلى (24 يناير وحتى 1 فبراير 2022) لكل الاتحادات القارية عدا الاتحاد الأوروبيز

وهذا يعني عدم ضرورة ترك اللاعبين لأنديتهم في سبتمبر 2020.

وتشمل الفترة الجديدة من يناير 2022 كأس الأمم الإفريقية، مع تحديد التواريخ الدقيقة في مرحلة لاحقة.

وتشمل الفترة الجديدة مواعيد الكأس الذهبية 2021 (المرحلة الأولى بين 2و حتى 6 يوليو إلى البطولة بين 10 يوليو وحتى 1 أغسطس 2021) مع ضرورة ترك اللاعبين في 28 يونيو 2021.

وسيواجه ليفربول وأغلب الأندية الأوروبية مأزقا في العام المقبل نظرا لتغيير الأجندة الدولية لمباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي قال إن فيفا قرر ترحيل مباريات المنتخبات في تصفيات كأس العالم 2022 من سبتمبر إلى يناير المقبل لكل القارات عدا أوروبا.

لذلك سيكون على فريق ليفربول السماح للاعبيه بالانضمام للمنتخبات الوطنية.

أليسون وفابينيو وروبرتو فيرمينو سينضمون للمنتخب البرازيلي، فيما سيسافر كل من الغيني نابي كيتا والسنغالي ساديو ماني ومحمد صلاح لتمثيل منتخباتهم الإفريقية.

وكذلك الياباني تاكومي مينامينو والذي يلعب لمنتخب الساموراي، وهو ما يضع الألماني يورجن كلوب المدير الفني في مأزق.

التقرير أضاف أن الأندية ستحصل على راحة بين 24 يناير و1 فبراير من أجل عدم خوض المباريات دون اللاعبين الدوليين.

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