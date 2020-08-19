هل ينجح مثل حكيمي؟.. دورتموند يضم مهاجم ريال مدريد على سبيل الإعارة

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 14:17

كتب : FilGoal

بادربورن - دورتموند

يبدو أن بروسيا دورتموند يفكر في تكرار تجربة المغربي أشرف حكيمي مع النادي، حين ضم رينيار جيسوس لاعب ريال مدريد على سبيل الإعارة.

حكيمي لاعب ريال مدريد السابق لعب لموسمين مع دورتموند بنجاح كبير أهله للانتقال إلى إنتر ميلان هذا الصيف.

وأفاد النادي الملكي في بيان: "اتفق نادي ريال مدريد وبروسيا دورتموند على إعارة اللاعب رينيار جيسوس للموسمين المقبلين".

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وأضاف البيان "سيتمد التعاقد حتى 30 يونيو 2022".

رينيار (18 عاما) انضم إلى ريال مدريد قادما من فلامنجو مقابل 30 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوية السابقة.

كان لوسيان فافر المدير الفني لـ بروسيا دورتموند قد أكد قبل أيام رغبته في ضم اللاعب حين قال: "نريد استعارة رينيار جيسوس من ريال مدريد لكن المفاوضات لم تنته بعد".

وأتم: "إنه لاعب شاب يجيد اللعب كمهاجم وكلاعب وسط، وكمهاجم متأخر".

وكانت صحيفة "أس" الإسبانية قد ذكرت أن نادي بوروسيا دورتموند يتصدر السباق للظفر بخدمات رينيار جيسوس.

وذكر التقرير أن دورتموند يتصدر السباق، ويبدو وجهة مثالية للاعب، إذ سيمكنه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

كما أفادت أس أن أندية أخرى مهتمة بضم اللاعب، مثل باير ليفركوزن، وريال سوسيداد، وبلد الوليد.

وأفادت أس أن ريال مدريد كان يريد استغلال الأشهر الأولى لـ رينيار في العاصمة الإسبانية، للتأقلم مع المدينة والأجواء، أمر حال دونه وباء كورونا الذي حطم كل المخططات.

رينيار خاض بالفعل 3 مباريات مع ريال مدريد كاستيا منذ وصوله في يناير، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفا واحدا.

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