أس: دورتموند يتصدر السباق لاستعارة موهبة ريال مدريد

ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن نادي بوروسيا دورتموند يتصدر السباق للظفر بخدمات رينيار جيسوس لاعب ريال مدريد.

رينيار (18 عاما) انضم إلى ريال مدريد قادما من فلامنجو مقابل 30 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوية السابقة.

وذكر التقرير أن دورتموند يتصدر السباق، ويبدو وجهة مثالية للاعب، إذ سيمكنه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

كما أفادت أس أن أندية أخرى مهتمة بضم اللاعب، مثل باير ليفركوزن، وريال سوسيداد، وبلد الوليد.

وأفادت أس أن ريال مدريد كان يريد استغلال الأشهر الأولى لـ رينيار في العاصمة الإسبانية، للتأقلم مع المدينة والأجواء، أمر حال دونه وباء كورونا الذي حطم كل المخططات.

رينيار خاض بالفعل 3 مباريات مع ريال مدريد كاستيا منذ وصوله في يناير، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفا واحدا.

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