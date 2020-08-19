قاسم باشا: تقبيل تريزيجيه لقدم والدته لعب دورا هاما في انتقاله إلى إنجلترا

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 13:41

كتب : FilGoal

أستون فيلا - ليستر سيتي تريزيجيه

يعتقد فاتح سراج نائب رئيس نادي قاسم باشا الذي كان يضم محمود حسن "تريزيجيه" قبل رحيله إلى أستون فيلا، أن ناديه خسر عدة ملايين في هذه الصفقة.

تريزيجيه انتقل إلى أستون فيلا مقابل 10 ملايين يورو صيف العام الماضي.

وقال سراج في تصريحات لجريدة حورييت: "أحد الأندية الخليجية طلب ضم تريزيجيه بعرض ضخم، كان بإمكاننا كسب الكثير من المال، لكن تورجاي باي رئيس النادي قرر عدم بيعه".

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وأضاف "لقد كان تريزيجيه طفلًا يتيمًا، قامت والدته بتربيته بمفردها. لذلك ذهب رئيس النادي لحضور حفل زفافه لحضور حفل زفافه في القاهرة".

وتابع "لقد شاهد رئيس النادي تريزيجيه وهو يقبل قدم والدته في حفل الزفاف وعندما تلقى عرضا خليجيا، قال له (أنا معجب جدًا بك، فريق عربي يريد ضمك ولكني سأرفض).

وواصل الكشف عن حديث رئيس النادي مع تريزيجيه "لقد قال له إنه يعلم أنه سينتقل إلى فريق جيد في أوروبا، وأوضح له أنه سيدفع الفارق المادي بين العرض الخليجي والعرض الأوروبي المنتظر، وأنه لن يتكبد أي خسارة مادية".

وأتم "قمنا ببيعه لاحقًا إلى أستون فيلا، إذا وافقنا على العرض الخليجي وليس عرض أستون فيلا كان يمكننا كسب ما لا يقل عن 5 ملايين يورو إضافية".

يذكر أن تريزيجيه أسهم بقوة في بقاء أستون فيلا بالدوري، إذ سجل 3 أهداف في المباريات الأخيرة منحت الفريق 6 نقاط ثمينة في صراع النجاة من الهبوط.

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