تقرير: بينهم بنزيمة.. 7 أسماء على طاولة بيرلو لتعزيز هجوم يوفنتوس

حدد أندريا بيرلو المدير الفني الجديد لـ يوفنتوس قائمة المهاجمين الذي يود ضم أحدهم لصفوف الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل.

ويود بيرلو أن يعتمد في تشكيل يوفنتوس على كريستيانو رونالدو والسويدي الجديد ديان كولوسفسكي في ظل التقارير التي تُقرب باولو ديبالا من الرحيل عن السيدة العجوز (طالع التفاصيل).

موقع “football-italia” جمع من عدة مصادر إيطالية الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم البيانكونيري، إذ طلب بيرلو مهاجما يمتلك القوة والسرعة وطول القامة.

ويظهر على رأس القائمة الكولومبي دوفان زاباتا مهاجم أتالانتا والمكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون كمفضلين للانضمام لصفوف الفريق.

وهناك مرشحين آخريين من بينهم البولندي أركاديوش ميليك مهاجم نابولي والذي كان قريبا من يوفنتوس بطلب من ماوريسيو ساري صار بعيدا عن الانضمام بعد رحيل الأول من تدريب الفريق.

كما يطلب نابولي 50 مليون يورو لبيع مهاجم دون إدخال أي لاعب ضمن الصفقة وهو ما يُعقد إتمام التعاقد.

وأضاف التقرير أيضا أن كريستيانو رونالدو اقترح انضمام كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد لصفوف يوفنتوس الموسم المقبل ليجاوره، بعدما كونا ثنائية هجومية بقميص الملكي استمرت لـ 9 مواسم.

انتقال قد يكون مُكلفا لـ يوفنتوس وربما يصبح متاحا، حال رحل باولو ديبالا خاصة أن اسمه ارتبط سابقا بالانتقال لصفوف ريال مدريد.

ويعود اسم ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد للظهور مجددا بعدما ارتدى قميص يوفنتوس لموسمين وسبق أن زامل بيرلو في الملعب لكنه يظل خيارا مرتفع الثمن.

ويظهر أيضا البوسني إدين دجيكو مهاجم روما والذي قد يكلف 15-20 مليون يورو أو دونييل مالين مهاجم بي إس في إيندهوفن الهولندي البالغ 21 عاما.

مالين لا زال يتعافى من إصابته في الركبة منذ ديسمبر الماضي لكنه سجل 17 هدفا في 25 مباراة الموسم المنصرم.

وكانت تقارير صحيفة قد أشارت إلى أن بيرلو رفض تواجد جونزالو إيجوايين في صفوف الفريق الموسم المقبل وطلب رحيله.

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