خبر في الجول - اتجاه داخل المصري لخوض مواجهة المقاصة مهما كانت الظروف

يسعى النادي المصري البورسعيدي لخوض مباراة مصر للمقاصة مهما كانت الظروف، وهذا ما يدور بين اللاعبين الكبار والجهاز الفني حاليا. وذلك حسبما علم FilGoal.com

ويستعد المصري لمواجهة مصر للمقاصة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وخاض فريق المصري تدريباته بحضور 16 لاعبا من بينهم 8 ناشئين لأول مرة منذ فترة طويلة.

وتم تصعيد حارسي الشباب حسام عياد وإيهاب العايدي، بجانب السيد المنصوري مدرب حراس فريق الأمل لاستكمال العدد الكافي للمران، وقاد التدريبات محمود عطا المدرب العام وأحمد العشري مدرب الفريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لجميع الحاضرين بالتدريب بجانب ارتداء اللاعبين لقفازات واقية أثناء المران الذي يستلزم لمس أدوات التدريب بالأيدي.

وركز الجهاز الفني على التدريبات البدنية ورفع حالة اللاعبين البدنية تعويضا عن فترة التوقف الطويلة خلال الأيام الماضية.

المصري لم يخض منذ عودة النشاط سوى مواجهة الزمالك التي خسرها بنتيجة 1-0، قبل يُصاب 22 فردا من بين لاعبين وأفراد طاقم فني وغيرهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان اتحاد الكرة قد أجل للمصري مباراة حرس الحدود قبل أن يقرر إقامة مباراة الإسماعيلي واعتبار الفريق منسحبا، ثم تراجع اتحاد الكرة وألغى قرار الانسحاب وفتح تحقيقا في الواقعة بجانب تأجيل مواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

طالع أيضا:

نيمار مهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال؟

الحضري يجيب عن: ماذا كان سيفعل في موقف رمضان صبحي؟