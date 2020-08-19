خبر في الجول - اتجاه داخل المصري لخوض مواجهة المقاصة مهما كانت الظروف

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 12:16

كتب : أيمن عيد

تدريبات النادي المصري

يسعى النادي المصري البورسعيدي لخوض مباراة مصر للمقاصة مهما كانت الظروف، وهذا ما يدور بين اللاعبين الكبار والجهاز الفني حاليا. وذلك حسبما علم FilGoal.com

ويستعد المصري لمواجهة مصر للمقاصة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وخاض فريق المصري تدريباته بحضور 16 لاعبا من بينهم 8 ناشئين لأول مرة منذ فترة طويلة.

أخبار متعلقة
مصيلحي: لو تعرّض أي نادٍ آخر لما مر به المصري فأعتقد أن الدوري كان سيُلغى المصري: نقدر عدول اتحاد الكرة عن قراره.. ونتمنى تعديل الحد الأدنى لعدد المصابين لتأجيل المباريات 3 قرارات من اتحاد الكرة في أزمة المصري: إلغاء قرار الانسحاب وفتح تحقيق وتأجيل مواجهة الاتحاد

وتم تصعيد حارسي الشباب حسام عياد وإيهاب العايدي، بجانب السيد المنصوري مدرب حراس فريق الأمل لاستكمال العدد الكافي للمران، وقاد التدريبات محمود عطا المدرب العام وأحمد العشري مدرب الفريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لجميع الحاضرين بالتدريب بجانب ارتداء اللاعبين لقفازات واقية أثناء المران الذي يستلزم لمس أدوات التدريب بالأيدي.

وركز الجهاز الفني على التدريبات البدنية ورفع حالة اللاعبين البدنية تعويضا عن فترة التوقف الطويلة خلال الأيام الماضية.

المصري لم يخض منذ عودة النشاط سوى مواجهة الزمالك التي خسرها بنتيجة 1-0، قبل يُصاب 22 فردا من بين لاعبين وأفراد طاقم فني وغيرهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان اتحاد الكرة قد أجل للمصري مباراة حرس الحدود قبل أن يقرر إقامة مباراة الإسماعيلي واعتبار الفريق منسحبا، ثم تراجع اتحاد الكرة وألغى قرار الانسحاب وفتح تحقيقا في الواقعة بجانب تأجيل مواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

طالع أيضا:

نيمار مهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال؟

الحضري يجيب عن: ماذا كان سيفعل في موقف رمضان صبحي؟

في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - اتجاه داخل المصري لخوض مواجهة المقاصة مهما كانت الظروف 10 دقيقة | الدوري المصري
بلانز يخلف أبيدال في منصب المدير الرياضي لـ برشلونة 38 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - سموحة يفاوض الأهلي لاستمرار ناصر ماهر وصلاح محسن 48 دقيقة | الدوري المصري
عودة صاحب قذيفة أول لقب أوروبي.. رسميا - كومان مديرا فنيا لـ برشلونة 53 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - متولي فضل العلاج من الصليبي في مصر بسبب صعوبة السفر في ظل كورونا ساعة | الدوري المصري
الأهلي يجدد عقد "عم حارث" بعد بلوغه سن المعاش.. واجتماع مهم لمجلس الإدارة ساعة | الدوري المصري
صحفي سكاي إيطاليا: نابولي يسعى لتعويض رحيل كوليبالي إلى سيتي بضم هدف أرسنال ساعة | أوروبا
عمار حمدي: الأهلي لا يقف على أحد.. وأقاتل مع طلائع الجيش من أجل العودة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 4 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات
قد ينال إعجابك