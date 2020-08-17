3 قرارات من اتحاد الكرة في أزمة المصري: إلغاء قرار الانسحاب وفتح تحقيق وتأجيل مواجهة الاتحاد

أصدر اتحاد الكرة المصري، 3 قرارات خاصة بأزمة إصابات كورونا في النادي المصري.

وقرر اتحاد الكرة إلغاء قرار اعتبار المصري منسحبا أمام الإسماعيلي، وفتح تحقيق في الواقعة، بجانب تأجيل مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري والتي كانت ستقام غدا الثلاثاء.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا قال فيه: "استقبل أمس (الأحد) الاتحاد المصري لكرة القدم وفدا عن النادي المصري لشرح ملابسات ما أدى إلى عدم تمكن النادي من أداء مباراته أمام الإسماعيلي في موعدها المقرر ، حيث قدم النادي المصري ما يثبت أن عدد الحالات الإيجابية بين لاعبي الفريق الأول قد تجاوز 10 لاعبين، وبناء عليه تواصل الاتحاد المصري على الفور بالشركة المسئولة عن اجراء المسحات وسبب قيامها بإبلاغ اتحاد كرة القدم بأن عدد الإصابات لم يتجاوز 9 حالات في صفوف لاعبي الفريق الأول".

وأردف "وأفادت الشركة بعد مراجعتها كافة الأوراق الخاصة بأسماء اللاعبين وأماكن إجراء المسحات أن النادي المصري قام بعمل مسحات لاثنين من لاعبيه في إحدى الشركات الرسمية المتعددة الفروع دون إبلاغ الاتحاد أو الشركة المعتمدة مما يعتبر خطأً إداريا بالرغم من إيجابية الحالتين لكل من اللاعبين بهاء مجدي وأحمد عادل (ميسي) ، كما أن مسحتي اللاعبين مع مسحة أيمن بسيوني مدرب حراس المرمى التي جاءت نتيجتها سلبية ، أجريتا في القاهرة و ليس مع الفريق في بورسعيد فيما أجريت باقي مسحات الفريق في مدينتي الإسكندرية وبورسعيد".

وأكمل البيان "كما أفادت الشركة بعدم صحة المستند المتعلق بإضافة إسمي اللاعبين المشار إليهما على قائمة النتائج الخاصة بالـ 50 حالة التي أجريت لها المسحات، وبناء على ما تقدم قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل قراره السابق الخاص بالمباراة المشار إليها فيما يتعلق بالجانب الخاص بالمسابقات بعدم اعتبار المصري منسحبا من المباراة على أن يتحدد موعد جديد لها، وبقاء الجانب الخاص من القرار بإعمال لائحة الانضباط ضد كل من صدر عنه أي تجاوز تعاقب عليه اللائحة، مع فتح تحقيق حول الواقعة لبيان ما ورد برد الشركة من وجود مستندات غير صحيحة قدمها النادي المصري رغم صحة موقفه".

وكشف "كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم بناء على نتائج المسحات الجديدة التي أجريت أمس على لاعبي النادي المصري تأجيل مباراة الاتحاد السكندري مع المصري المقرر اقامتها غدا رغم أن عدد الحالات الإيجابية في الفريق الأول تناقص إلى 8 حالات فقط، إلا أنه من بينها 4 حالات لحراس مرمى، فكان قرار التأجيل من منظور العدالة وتماشيا مع منهج اتحاد كرة القدم في مساعدة الفرق كافة، على أن يتحمل المصري مسئوليته الفنية في المباريات المقبلة بحل هذه المشكلة في حالة تكرارها".

وكان المصري سيحل ضيفا على الاتحاد السكندري في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة 20.

ولم يلعب المصري سوى مباراة واحدة منذ استئناف النشاط عندما خسر أمام الزمالك بهدف دون رد.

وبعد ذلك تم تأجيل مواجهة الفريق أمام حرس الحدود، واتخاذ اتحاد الكرة قرارا بإقامة مواجهة الإسماعيلي والتي شهدت عدم حضور الفريق البورسعيدي للمباراة.

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